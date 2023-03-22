الإنتاج المحلي يغطي 80% من استهلاك الدواجن الطازجة

يوسف العربي (أبوظبي)

يستحوذ المنتج المحلي على %80 من المعروض من الدواجن الطازجة و%15 من المجمدة، كما يشهد المحلي زيادة مطردة في الإنتاج بالتزامن مع زيادة الطلب، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع الاستهلاكي.

وأشاروا إلى توافر المنتجات من الدواجن والبيض في جميع منافذ التجزئة مستفيدة من تعدد الموردين والمنافسة الشديدة فيما بينهم.

وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» دور العروض الرمضانية الترويجية التي تطرحها منافذ البيع على المنتجات الغذائية، لاسيما الدواجن والبيض، لامتصاص جزء من الزيادة التي تم إقرارها بمعدل %13 بموجب موافقة وزارة الاقتصاد.

ولفتوا إلى أهمية تعزيز الثقافة الاستهلاكية من خلال مقارنة الأسعار وعدم الولاء لعلامة تجارية بعينها والانتقال من علامة إلى أخرى، حسب معايير السعر والجودة.

دور مجتمعي

قال فيصل النابودة مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في جمعية الشارقة التعاونية، لـ «الاتحاد»: المنتج المحلي يستحوذ على أكثر من 80% من المعروض من المنتجات الطازجة بشكل عام، بما في ذلك الدواجن.

وفيما يتعلق بقرار وزارة الاقتصاد بالموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، قال النابودة: إن معظم الموردين لم يشرعوا في تطبيق الزيادة المقررة بعد.

وأضاف أن جميعة الشارقة التعاونية ستقوم من جانبها بدراسة أي زيادة مع الموردين وفق القرارات التنظيمية المشار إليها، كما ستواصل طرح العروض الترويجية على مختلف السلع، بما فيها البيض والدواجن.

علاقة متوازنة

وقالت وزارة الاقتصاد، في وقت سابق، إن الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى، والتي تمت بموجب القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 6 مارس 2023، تأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي في جميع أسواق الدولة، وذلك بما يتماشى مع أحكام القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، والقوانين والقرارات ذات الصلة.

وأكدت الوزارة، أن هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر من الآن، وأنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها.

مواصلة طرح العروض

وأشار النابودة إلى أن مواصلة طرح العروض على السلع الرئيسة تأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي للجمعيات التعاونية التي تسهم في استقرار وتوازن الأسعار.

وتوقع أن تسهم المنافسة الشديدة بين الموردين في الحد من زيادة الأسعار وتنشيط العروض، بالتنسيق مع منافذ البيع.

منتج محلي

من جانبه، قال إبراهيم البحر، خبير شؤون تجارة التجزئة ورئيس شركة «البحر للاستشارات»، إن المنتج المحلي يستحوذ على 80% من الدواجن الطازجة في السوق المحلية. وأشار إلى أن نسبة المنتج المحلي من الدواجن المجمدة تصل إلى 15%، لافتاً إلى الزيادة التدريجية في حصة المنتج المحلي الذي يلبي حالياً نحو 40% من إجمالي الطلب على الدواجن بشكل عام.

ولفت إلى أن أسعار المنتج المحلي الطازج من الدواجن تصل إلى 20 درهماً للكيلو، مقابل ما يتراوح بين 11 و14 درهماً للكيلو للمنتجات المجمدة. وأشار إلى توافر المنتجات من الدواجن والبيض في جميع منافذ التجزئة مستفيدة من تعدد الموردين والمنافسة الشديدة فيما بينهم. ونوه بأن هذه المنتجات تشهد زيادة كبيرة في الطلب خلال شهر رمضان، الأمر الذي يجب معه طرح عروض ترويجية تواكب الزيادة في الطلب، وتسهم في امتصاص جزء من ارتفاع الأسعار.

وحول دور المنافسة بين الموردين في تحديد أسعار الدواجن والبيض خلال المرحلة المقبلة، قال البحر: إن هذه المنافسة تلعب دوراً مهماً في ضبط الأسعار، فضلاً أن عن وجود رقابة قوية وفاعلة من الجهات المختصة.

مواصلة العروض الترويجية

قال الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق في «تعاونية الاتحاد»: إن المنتج المحلي يسهم بنسبة كبيرة من المنتجات الطازجة بشكل عام.

ولفت إلى أن «تعاونية الاتحاد» تواصل طرح العروض الترويجية على جميع السلع، بما في ذلك البيض والدواجن. وأشار إلى أن معدل الحسومات وفق العروض الترويجية على البيض والدجاج يصل إلى 43%. وقال: إن مثل هذه العروض الترويجية ستسهم في امتصاص الزيادة المقررة على أسعار البيض والدواجن والبالغة نسبتها 13%، حيث يمكن للعميل أن يحصل بذلك على صافي خصم قدره 30%.

وتعد منتجات البيض والدواجن من ضمن السلع التي لا يمكن رفع أسعارها في الأسواق دون موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد.