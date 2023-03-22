تفاهم بين «التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» و«الإمارات المالي»

أبوظبي (وام)

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكّرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي، بهدف تعزيز التعاون ودعم تطوير السياسات والبحوث في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار على مستوى الدولة والعالم.

وقّع على المذكّرة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي، ونورة البلوشي المدير العام بالوكالة لمعهد الإمارات المالي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم الأهداف المؤسسية لكل من المكتب التنفيذي ومعهد الإمارات المالي، وهي تركّز بشكلٍ أساسي على إجراء البحوث بما يتماشى مع الممارسة القائمة على الأدلة المعتمدة في الدولة في ما يتعلّق بالجرائم المالية.

وستتمّ مشاركة هذه البحوث مع جميع المعنيين بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات، وكذلك صنّاع القرار المشاركين في تطوير السياسة الوطنية.

ورحّب الزعابي بالتوقيع على مذكّرة التفاهم، واعتبرها إضافة مهمّة لنظام مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.