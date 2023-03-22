«القابضة» تطلق مشروع الزراعة العمودية في «كيزاد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ)، بدء المرحلة التشغيلية لمنظومة مجمّع التكنولوجيا الزراعية المتطوّرة، مع إطلاق مشروع الزراعة العمودية بالشراكة مع شركة «زيرو» ZERO، الإيطالية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الزراعية عالية التأثير.

ويأتي إطلاق المرحلة التشغيلية لمنشأة «القابضة» (ADQ) الزراعية بعد إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، 2023 «عام الاستدامة»، حيث تمّ الكشف لأول مرة عن مجمّع التكنولوجيا الزراعية في شهر أغسطس 2021، والذي يُتوقع أن يسهم بنسبة تزيد على 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي لدولة الإمارات عند تشغيله بطاقته الكاملة. وتمّ إطلاق المنشأة الزراعية الجديدة في منطقة خليفة الاقتصادية بأبوظبي «مجموعة كيزاد».

كما سيتم إطلاق مواقع إضافية لاستكشاف التقنيات المختلفة في مدينة العين الصناعية خلال العام المقبل.