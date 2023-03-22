الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«دبي للسلع» يطلق عملات إماراتية من الذهب والفضة

صورة رئيس الدولة تزين العملة الجديدة التي تحمل بعض نماذجها صورة متحف اللوفر
23 مارس 2023 02:17

دبي (الاتحاد) 

كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن نماذج أولية لسلسلة جديدة من عملات سبائك الذهب والفضية التي تحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عاماً الماضية. وستكون هذه العملات متاحة للشراء بعد شهر رمضان المبارك.
تم الإعلان عن هذه العملات خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2022، وهي نتاج شراكة مع «تشيك مينت»، المورد الرسمي للعملات المعدنية للبنك المركزي لجمهورية التشيك.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
«تريندز»: مسار التنمية بالإمارات والصين يعزز العلاقات الاستراتيجية

ووقع الاتفاقية كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وميشال درتينا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في تشيك مينت.
وتمثل النماذج الأولية من هذه العملات الجديدة نجاح دولة الإمارات، وتتميز بمجموعة من التصميمات، من بينها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتحف اللوفر أبوظبي، لتعكس مكانة الدولة وجهة ثقافية عالمية.

ويبرز الكشف عن العملات الجديدة دور مركز دبي للسلع المتعددة في دعم مشهد تجارة الذهب والمعادن الثمينة على مستوى العالم، والذي يستمر على الوتيرة نفسها، وصولاً إلى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة السنوي الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة في وقت لاحق من هذا العام. وباعتباره أحد أهم الفعاليات العالمية في صناعة المعادن الثمينة، يسعى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إلى تعزيز الفرص، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع.
يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على سك الإصدارات السابقة من عملاته الذهب الشهيرة لدى تشيك مينت.

دبي للسلع
دبي
مركز دبي للسلع المتعددة
الإمارات
سبائك الفضة
السبائك الذهبية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©