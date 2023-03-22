«دبي للسلع» يطلق عملات إماراتية من الذهب والفضة

دبي (الاتحاد)

كشف مركز دبي للسلع المتعددة عن نماذج أولية لسلسلة جديدة من عملات سبائك الذهب والفضية التي تحتفي بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار الخمسين عاماً الماضية. وستكون هذه العملات متاحة للشراء بعد شهر رمضان المبارك.

تم الإعلان عن هذه العملات خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة 2022، وهي نتاج شراكة مع «تشيك مينت»، المورد الرسمي للعملات المعدنية للبنك المركزي لجمهورية التشيك.

ووقع الاتفاقية كل من أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وميشال درتينا، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في تشيك مينت.

وتمثل النماذج الأولية من هذه العملات الجديدة نجاح دولة الإمارات، وتتميز بمجموعة من التصميمات، من بينها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتحف اللوفر أبوظبي، لتعكس مكانة الدولة وجهة ثقافية عالمية.

ويبرز الكشف عن العملات الجديدة دور مركز دبي للسلع المتعددة في دعم مشهد تجارة الذهب والمعادن الثمينة على مستوى العالم، والذي يستمر على الوتيرة نفسها، وصولاً إلى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة السنوي الذي ينظمه مركز دبي للسلع المتعددة في وقت لاحق من هذا العام. وباعتباره أحد أهم الفعاليات العالمية في صناعة المعادن الثمينة، يسعى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة إلى تعزيز الفرص، وإيجاد حلول للتحديات التي يواجهها القطاع.

يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على سك الإصدارات السابقة من عملاته الذهب الشهيرة لدى تشيك مينت.