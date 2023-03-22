25.7 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وباكستان

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية عمق ومتانة العلاقات الإماراتية الباكستانية، والتي تشهد نمواً متواصلاً في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية، في ضوء الاهتمام الكبير من قيادتي البلدين الصديقين بتنمية هذه العلاقات ودفعها نحو المزيد من النمو والازدهار، بما يدعم مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولتين، لافتاً إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال 2022 بنحو 30% إلى 25.7 مليار درهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع معاليه ومعالي سيد نافيد قمر وزير التجارة في جمهورية باكستان الإسلامية، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدولتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، بحضور كل من جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومحمد صويلح فاروقي نائب وزير التجارة الباكستاني، وماريا كازي الأمين المشارك بوزارة التجارة الباكستانية، وأديم خان المستشار التجاري بالقنصلية الباكستانية في دبي.

وقال معالي الزيودي: «تعد دولة الإمارات الشريك الاستثماري الأول على مستوى المنطقة والخامس عالمياً لباكستان، وفقاً للبيانات الصادرة بنهاية 2021، بإجمالي استثمارات إماراتية مباشرة تجاوزت 9 مليارات درهم (2.5 مليار دولار) في الأسواق الباكستانية، حيث تشمل هذه الاستثمارات مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومن أبرزها الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والتأمين والبناء والتشييد والنفط والغاز الطبيعي، وفي المقابل وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة لباكستان في دولة الإمارات إلى 8.6 مليار درهم (2.35 مليار دولار) بنهاية 2020، وتركزت الاستثمارات الباكستانية في الأسواق الإماراتية في قطاعات العقارات والخدمات المالية والتأمين وتجارة التجزئة وأنشطة البناء وغيرها».

وأضاف معاليه: تشير الأرقام إلى أن الإمارات تستحوذ على أكثر من 40% من تجارة باكستان مع الدول العربية، كما أن الدولة تأتي في المرتبة السادسة كأهم وجه للصادرات الباكستانية، وكذلك في المرتبة الثانية عالمياً للدول التي تستورد منها باكستان بعد الصين.