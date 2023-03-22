بدور القاسمي: مشاريع «شروق» و«إيجل هيلز» تدعم التنمية المستدامة

الشارقة (وام)

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أول اجتماعات العام الجاري لمجلس إدارة «إيجل هيلز الشارقة» التي تأسست بشراكة بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) و«إيجل هيلز» العقارية التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها.

ودعمت الشيخة بدور القاسمي القرارات الاستراتيجية التي اتخذها الجانبان خلال اجتماع مجلس الإدارة، مؤكدة أن الخطط المستقبلية تدل على التزام «شروق» و«إيجل هيلز» بمواصلة تحفيز مسيرة التنمية المستدامة في الشارقة والمنطقة الشرقية.

وخلال النقاشات التي ركَّزت على الجدول الزمني لتنفيذ المشاريع وسير الأعمال والإنجازات وحجم المبيعات وغيرها من الجوانب الأساسية، أشادت الشيخة بدور القاسمي بالقيمة الاجتماعية والمالية التي أضافتها المشاريع المشتركة بين «شروق» و«إيجل هيلز» منذ عام 2018.

حضر الاجتماع الذي أُقيم في «مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار» بالشارقة، محمد العبّار رئيس «إيجل هيلز»، وأحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ «شروق»، ورؤوف محمد المدير المالي في «إيجل هيلز»، حيث قيّم المشاركون النتائج الرئيسة للشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما، ووضعوا خريطة طريق للعام الجاري والمقبل.

وأسهمت الجهتان الرائدتان في مجال التطوير بتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً من خلال تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، منها «جزيرة مريم» و«واجهة كلباء المائية» أسهمت بإعادة تشكيل النظرة العالمية للتطور والتجديد العمراني والحضري.

وتعمل «إيجل هيلز الشارقة للتطوير»، الشركة المتخصصة بالتطوير العقاري، على تحفيز طلب المستثمرين على الوجهات التي تديرها، مع مواصلة الطرفين سعيهما لتحقيق رؤيتهما المشتركة الرامية لتعزيز قطاع السياحة المزدهر في الشارقة من خلال تطوير مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية واسعة النطاق في قلب المدينة ومناطق عدة متنوعة بالإمارة.

وتم تنفيذ مشروعي «واجهة كلباء المائية» و«جزيرة مريم» تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز خطط التنوع الاقتصادي في الإمارة.