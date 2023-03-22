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الاقتصادي

«ميناء وجمارك عجمان» تنظم لقاء «تواصل مستدام»

«ميناء وجمارك عجمان» تنظم لقاء «تواصل مستدام»
23 مارس 2023 02:17

عجمان (وام) 

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شهد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، أمس الأول، اللقاء السنوي للدائرة، والذي أقيم تحت شعار «تواصل مستدام»، والذي يهدف إلى تحفيز موظفي الدائرة والارتقاء بأدائهم وإتاحة الفرصة لهم للتواصل البناء مع قيادتهم العليا وزملائهم الموظفين بعيداً عن روتين العمل اليومي. وأكد النعيمي، خلال كلمته، أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل، وغرس المودة بين الموظفين، ورفع الطاقة الإيجابية لديهم وإبراز إنجازاتهم، مشدداً على أهمية العمل الجماعي وضرورة تبني الأفكار الإيجابية التي تنعكس بشكل كبير على سعادة المتعاملين والشركاء.

جمارك عجمان
دائرة ميناء وجمارك عجمان
ميناء عجمان
الإمارات
عجمان
محمد بن عبدالله النعيمي
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