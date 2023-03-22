الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.
ورفع الاحتياطي الاتحادي الأميركي مع نهاية اجتماعه، معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة.
ويسعى الفيدرالي الأميركي لمواجهة التضخم الذي يسجل مستويات مرتفعة مع بلوغ معدله السنوي 6 في المائة في فبراير الماضي، وهو لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات «الفيدرالي» البالغة 2 في المائة على المدى المتوسط.
وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة منذ مارس 2022.
وكان الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير الماضي، بالإضافة إلى رفعها بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر وسبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.