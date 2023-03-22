الخميس 23 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
22 مارس 2023 22:14

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، في اجتماعه الذي عقد اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ورفع الاحتياطي الاتحادي الأميركي مع نهاية اجتماعه، معدل الفائدة إلى نطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة.

ويسعى الفيدرالي الأميركي لمواجهة التضخم الذي يسجل مستويات مرتفعة مع بلوغ معدله السنوي 6 في المائة في فبراير الماضي، وهو لا يزال أعلى بكثير من مستهدفات «الفيدرالي» البالغة 2 في المائة على المدى المتوسط.

وهذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة منذ مارس 2022.

وكان الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير الماضي، بالإضافة إلى رفعها بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022، بعد أن رفعها بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر وسبتمبر ويوليو ويونيو الماضيين في أكبر زيادة منذ عام 1994، إضافة إلى رفع بمقدار 50 نقطة أساس في مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، وزيادة بواقع 25 نقطة أساس في مارس من العام نفسه.

أخبار ذات صلة
الأسهم الأميركية تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي
ورقة بحثية: لا يمكن ترويض التضخم بأميركا دون حدوث الركود
المصدر: وكالات
بنك الاحتياط الفيدرالي
الفيدرالي الأميركي
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
محمد أبوشهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
اليوم 02:21
جانب من الصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين في محيط السراي الحكومي (أ ف ب)
عربي ودولي
صدامات بين الأمن اللبناني ومحتجين في بيروت
اليوم 02:21
جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون (من المصدر)
عربي ودولي
«الوزاري الخليجي».. دعوة لتعزيز قيم التسامح والتعايش
اليوم 02:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©