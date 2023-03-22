عمومية «ملتیبلاي» تناقش استراتيجيتها الاستثمارية

عقدت مجموعة ملتیبلاي اجتماع الجمعية العمومية والذي ناقشت فيه عاماً من التحول والنمو مع تحديد الأولويات لعام 2023. وتضمن الاجتماع مناقشات حول الوضع المالي للشركة، وتوسيع أصولها التشغيلية، واستراتيجيتها الاستثمارية عبر ذراعي المجموعة، ملتيبلاي وملتيبلاي بلس، والتزامها بالاستدامة.



وقال أندريه صايغ رئيس مجلس الإدارة في مجموعة ملتیبلاي خلال الاجتماع: «تتمثل استراتيجية المجموعة لهذا العام الأول في الاحتفاظ بحقوق الملكية في الشركة وإعادة استثمارها في الأعمال المستهدفة لتحقيق قيمة أعلى للشركة ومساهميها. حيث تتمتع شركة مجموعة ملتیبلاي بموقع جيد لعام 2023 وما بعده لمواصلة خطط النمو التي تركز على ذراعي الاستثمار الأساسيين».



تضاعف الأصول

وأضاف: في عام 2022، تضاعفت قاعدة أصول مجموعة ملتیبلاي أربع مرات وسجلت المجموعة أرباحا بقيمة 18.56 مليار درهم، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المكاسب الاستثنائية غير المكتملة من الاستثمارات، وكان أداء المحفظة التشغيلية للمجموعة ملحوظا، حيث بلغ متوسط نمو الربحية لشركاتها التابعة 38.6% سنوياً.

وفيما يتعلق بالطرح العام، حافظت المجموعة على موقع سهمها كواحد من الأسهم الأكثر تداولاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمتوسط حجم يومي بلغ 44 مليون درهم خلال العام. وتم إدراج الشركة أيضاً في المؤشرات القياسية الرئيسية، مثل MSCI Emerging Markets Index و FTSE Russel's Global Equity Index Series.

تم تكريم مجموعة ملتیبلاي لجهودها باعتبارها أفضل بیئة للعمل Great Place to Work، وأطلقت أولويات الاستدامة وأعلنت التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لتنظيف المحيطات.



الاستثمار المنضبط



وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتیبلاي «نتوقع أن يكون 2023 عاماً لمزيد من النمو لأصولنا التشغيلية، واستمرار الاستثمار المنضبط وإطلاق محتمل لقطاع جديد».

ارتكازاً على سنة أولى جيدة، وميزانية عمومية جيدة، وموقف قوي للتدفق النقدي الحر، عملت الشركة على نشر رأس المال عبر ذراعيها المتميزتين: ملتيبلاي وملتيبلاي بلس.

تستثمر ملتیبلاي في أربعة قطاعات حالية (التنقل، والطاقة وخدمات المرافق، الإعلام والاتصال، واللياقة الصحية والجمال) مع خطط لإطلاق قطاع الأزياء في 2023-2024، بينما تتطلع الذراع الاستثمارية والمحايدة للقطاعات، ملتيبلاي بلس، إلى استهداف عوائد من رقمين عبر العديد من فئات الأصول.

وأضافت بوعزة: «واجبنا هو الاستمرار في تحديد الشركات الجيدة للاستحواذ، وتنمية محفظتنا، وخلق قيمة لشركائنا على المدى الطويل والمساهمين».





الدخل النقدي للاستثمار



وفي رسالتها للمساهمين والذي نشرته في وقت سابق اليوم، قالت بوعزة: «إن أهم مهامنا لعام 2023 هي أن نواصل مسؤوليتنا بالحفاظ على ميزانياتنا المالية وشركاتنا واستمرار تنمية الشركات التابعة لنا بشكل تلقائي كذلك تحديد فرص تدفقات الدخل النقدي للاستثمار فيها مع تراجع التقييمات عالمياً والاستمرار في دفع نمو ربحية السهم لدينا؛ والمساهمة من خلال استثماراتنا ومبادراتنا وأولوياتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عام الاستدامة في دولة الإمارات».

كما تضمنت بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية مراجعة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من التزاماتهم عن السنة المالية، وتعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الحالية.