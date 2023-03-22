150.2 مليون درهم توزيعات «الواحة كابيتال»

أقرّ مساهمو «الواحة كابيتال»، توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية 150.29 مليون درهم عن السنة المالية 2022، ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

وفوض المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية الشركة لتخصيص نسبة تصل إلى 1% من صافي أرباحها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لمبادرات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية. وأكد وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»، أن الشركة حافظت على قوة أدائها المالي والتشغيلي، وفي ضوء النتائج الممتازة التي حققتها خلال عام 2022، تم إقرار توزيع أرباح نقدية بواقع 8 فلوس للسهم الواحد، وهذا جزء من التزامها المستمر بتقديم أفضل قيمة ممكنة للمستثمرين.