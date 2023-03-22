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الاقتصادي

ثاني الزيودي: الإمارات ترسخ مكانتها في مجال التحول الرقمي

ثاني الزيودي يتحدث قي قمة هواوي كلاود بدبي
22 مارس 2023 19:51

دبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها في مقدمة دول العالم التي تحرز نتائج متقدمة في مجال التحول الرقمي.

وقال معاليه خلال قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 بدبي أمس: «إن التحديات الاقتصادية والعالمية شكلت مصدر إلهام وتحفيز للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للعمل معاً على تعزيز الابتكار بدعم من السياسات الاستباقية التي توفرها الدولة وتسهم في توفير بيئة خصبة للأعمال. ومع التسارع الحاصل بالتوجه نحو الحلول المستندة إلى السحابة والذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، يتعزز استعداد الإمارات العربية المتحدة للعمل مع مختلف شركائها التجاريين وجيرانها لإنشاء ثقافة اقتصاد رقمي عالمية المستوى ورعايتها للأجيال القادمة».

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حضر فعاليات النسخة الثانية من قمة هواوي كلاود الشرق الأوسط وإفريقيا 2023 نحو 300 مشارك ومتحدث من الجهات الحكومية وخبراء التقنيات السحابية والشركات والمؤسسات المعنية من القطاعين العام والخاص. وركزت القمة على سبل الاستفادة القصوى من البرمجيات السحابية لتعزيز الأعمال ورفع مستوى كفاءتها وآفاق نموها وجودة خدماتها ومساهماتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في المنطقة.


من جهته، قال تشانج يي مينج، سفير جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات: «تستمر الصين في تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مجال تبني التقنيات السحابية الرقمية. ونعمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية، من خلال مواصلة الابتكار وتوسيع نطاق المشاريع التجريبية وتعزيز التقدم التقني بالاستفادة من مهارات العقول الشابة، ومواصلة تطوير مختلف القطاعات التي ترتكز على الحوسبة السحابية لتسريع التحول الرقمي والتمكين الرقمي».
 
واستعرضت جاكلين شي، رئيسة خدمات التسويق وخدمات المبيعات العالمية في هواوي كلاود، استعرضت فيها آخر المستجدات في مجال تقدم خدمات وحلول الحوسبة السحابية على المستوى العالمي.

 

هواوي
التحول الرقمي
الصين
الإمارات
ثاني الزيودي
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