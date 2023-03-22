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الاقتصادي

41 % نمو مبيعات «جلفار»

جانب من مصنع جلفار في رأس الخيمة (الاتحاد)
22 مارس 2023 19:48

رأس الخيمة (الاتحاد) - سجلت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، 41.4% نمواً في المبيعات خلال العام 2022، إلى مليار و616 مليون درهم، مقارنة بالمبيعات المبيعات المحققة عام 2021 التي بلغت ملياراً و143 مليون درهم.

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ويُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى ازدياد حصة الشركة من السوق في أبرز المناطق التي تعمل فيها، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق وشمال إفريقيا، جنباً إلى جنب مع تأثير الدمج لمدة عام كامل لشركة بلانيت فارماسيز. وخلال العام 2022، واصلت جلفار تنفيذ خططها للتوسع الجغرافي من خلال توقيع عدة اتفاقات وتعزيز شراكات جديدة. واستمرت المساهمة الإجمالية لشركة بلانيت فارماسيز، المملوكة بالكامل لشركة جلفار، في تعزيز أرقام المبيعات للمجموعة. وزادت جلفار حصتها في بلانيت فارماسيز في العام 2021 من 40 في المئة أصلاً إلى الحصول على الملكية الكاملة أو ما يعادل 100 في المئة، ما عزّز قدرات المجموعة لتشمل مجالي التوزيع والتجزئة لقطاع الرعاية الصحية الصيدليّة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

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