عمومية «أبوظبي للتأمين» تقر توزيع 40% نقداً

وافق مساهمو شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، خلال اجتماع الجمعية العمومية، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% بإجمالي توزيعات بلغت 228 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وتمت مناقشة جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين والموافقة عليها، كما وافق المساهمون أيضاً على البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «يسرنا الإعلان عن أرباح نقدية بلغت 228 مليون درهم لمساهمينا خلال العام 2022، ما يعكس التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل العائدات على استثماراتهم. إن هذا الأداء المالي القوي هو نتيجة مباشرة لتطور استراتيجية أعمالنا ومدى التزام وتفاني فريق عمل الشركة وثقة مساهمينا ودعمهم الكبير والمتواصل لنا».

وأضاف: «لقد حققت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين خلال العام 2022 إنجازاً جديداً وهاماً تمثل في ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% ليبلغ 5.13 مليار درهم. ومع انتقالنا إلى مرحلة جديدة من النمو، نجدد التزامنا بمواصلة العمل والبناء على هذه الأسس القوية لتوسيع نطاق أعمالنا في السوق واستكشاف الفرص الجديدة التي تساهم في تحقيق المزيد من النمو والنجاح».