«الطاقة والبنية التحتية» تفوز بجائزة «التميز الحكومي في القطاع البحري»

دبي (الاتحاد) حصدت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة «التميز الحكومي في القطاع البحري» ضمن جوائز «شيب تك» البحرية العالمية 2023. ويسلط هذا التكريم الضوء على جهود الوزارة في دعم القطاع البحري وتعزيز جاذبية موانئ الدولة والخدمات البحرية التي توفرها.وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل: «من دواعي فخرنا أن نشهد النجاح المستمر الذي تحققه وزارة الطاقة والبنية التحتية، فهذه الإنجازات دليل على نجاح جهود الوزارة في تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات البحرية، مع رفع مستوى استدامة الاقتصاد والبيئة، وضمان المساواة بين الجنسين في القطاع البحري ضمن إطار قانوني راسخ».

وأضاف المنصوري: «نحرص في وزارة الطاقة والبنية التحتية على أن ينسجم هدفنا المتمثل في تطوير ودعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية مع الأهداف والبرامج الطموحة لدولة الإمارات مثل مشاريع الخمسين. فاليوم، تعد دولة الإمارات واحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وتحتضن أكثر من 20 ميناءً بحرياً دولياً رائداً، وعدداً من أكبر موانئ تصدير النفط عالمياً، كما صنّفت بعض موانئ الدولة ضمن أفضل 10 موانئ عالمية في حجم مناولة الحاويات. هذه الإنجازات تتوج جهودنا المستمرة ومساهمة جميع المعنيين في القطاع، حيث تسهم جهودنا المشتركة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة في القطاع البحري».

وقالت المهندسة حصة آل مالك، مستشار الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية: «نلتزم في الوزارة بالتنمية الشاملة للقطاع البحري، وينصب تركيزنا على مختلف جوانب الصناعة، بما في ذلك زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية، ودعم الابتكار لتحسين الجودة، وترسيخ معايير السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية محلياً وعالمياً. ومن خلال عضوية الدولة في مجلس المنظمة البحرية الدولية، تناولنا الكثير من هذه الموضوعات، بما في ذلك إدخال تعديلات جوهرية تتعلق بحماية البيئة واستضافة العديد من ورش العمل لتنفيذ اللوائح والمعايير البحرية الدولية».