النفط ينخفض بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية
النفط ينخفض بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأميركية
22 مارس 2023 10:25
انخفض النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، ليقلص مكاسبه على مدار يومين متتاليين بعد أن أظهر تقرير ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في إشارة إلى احتمال ضعف الطلب على الوقود. وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 74.84 دولار للبرميل في الساعة 0203 بتوقيت جرينتش. وكانت قد ارتفعت بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.7 في المئة إلى 69.20 دولار.
قالت مصادر إن بيانات أصدرها معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 مارس.
في الوقت نفسه، تنتظر الأسواق نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أصعب موقف يواجهه المجلس في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالسياسة النقدية.
ومن المتوقع عقب الاجتماع أن يكشف الرئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول عن توقعات اقتصادية جديدة ومسار البنك لرفع أسعار الفائدة.