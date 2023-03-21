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الاقتصادي

382 مليار درهم صافي الموجودات الأجنبية في بنوك الإمارات

مصرف الإمارات المركزي
22 مارس 2023 01:39

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفع صافي الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي، (الفرق بين الموجودات والمطلوبات الأجنبية) بقيمة 227.7 مليار درهم، تعادل زيادة بنسبة 147% خلال عام 2022 لتبلغ 382.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 154.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2021، بحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت البيانات، أن صافي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في الإمارات يعادل 10.4% من إجمالي موجودات القطاع البالغة 3.67 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
والموجودات الأجنبية هي ودائع مملوكة للبنوك العاملة بالدولة، مودعة لدى بنوك في الخارج أو أرصدة لدى المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية العاملة بالدولة، وأرصدة لدى فروع البنوك الوطنية في الخارج، واستثمارات مباشرة في الأسواق الخارجية، وتكون الودائع والأرصدة على أشكال سيولة متعددة، فمنها أرصدة تحت الطلب، وودائع لأجل.
ووفقاً للبيانات، فإن إجمالي الموجودات الأجنبية للبنوك العاملة في دولة الإمارات ارتفعت بقيمة 258.16 مليار درهم، بنمو نسبته 27.7% خلال عام 2022 لتبلغ 1.1913 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة مع 933.17 مليار درهم في نهاية 2021، بحسب البيانات الصادرة حديثاً عن مصرف الإمارات المركزي.
وزادت حصة الموجودات الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي إلى 32.5% من إجمالي موجودات القطاع بنهاية عام 2022، مقارنة مع حصة كانت تبلغ 28.1% في نهاية عام 2021.
وكان ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار خلال 2022 محفزاً للبنوك لزيادة استثماراتها في أسواق رأس المال الدولية، مثل السندات والصكوك والقروض المجمعة، وغيرها.
وأما المطلوبات الأجنبية لدى القطاع المصرفي الإماراتي، فقد ارتفع رصيدها الإجمالي بقيمة 30.5 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 3.9% لتصل إلى 809 مليارات درهم بنهاية 2022، مقارنة مع 778.5 مليار درهم في نهاية 2021.
وتستحوذ المطلوبات الأجنبية (وهي ودائع مملوكة لبنوك أجنبية ولغير المقيمين، مودعة لدى بنوك في الدولة أو أرصدة المراكز الرئيسية للبنوك الأجنبية لدى فروعها العاملة بالدولة، وأرصدة فروع البنوك الوطنية في الخارج لدى المراكز الرئيسية لها بدولة الإمارات، أو استثمارات أجنبية في أدوات رأس المال الصادرة عن البنوك العاملة بالدولة) على 22% من إجمالي المطلوبات في القطاع المصرفي الإماراتي، في نهاية ديسمبر 2022.
ويعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 22 بنكاً وطنياً و39 بنكاً أجنبياً، ويعمل لدى البنوك بالدولة 35.830 ألف موظف، كما هو بنهاية ديسمبر 2022.

بنوك الإمارات
الإمارات
البنوك الإماراتية
الموجودات الأجنبية
مصرف الإمارات المركزي
المصرف المركزي
المصرف المركزي الإماراتي
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