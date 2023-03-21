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الاقتصادي

مكتوم بن محمد يستقبل المدير التنفيذي والرئيس العالمي لـ«جيه إل إل»

مكتوم بن محمد يلتقي المدير التنفيذي والرئيس العالمي لشركة «جيه إل إل» (وام)
22 مارس 2023 01:39

دبي (الاتحاد) 

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، كريستيان أولبريخ، المدير التنفيذي والرئيس العالمي لشركة «جيه إل إل» للاستثمار العقاري، في مقر المجلس التنفيذي لإمارة دبي بأبراج الإمارات.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد خلال اللقاء حرص دبي على إيجاد السبل الكفيلة بدعم أعمال شركائها في مختلف المجالات وتنميتها في دولة الإمارات والمنطقة على وجه العموم، وبما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى تعزيز مكانتها بين أهم ثلاث مدن اقتصادية وأبرز أربعة مراكز مالية على مستوى العالم. واستعرض اللقاء أهداف وتطلعات الشركة العالمية في المنطقة، والفرص الكبيرة التي توفرها دولة الإمارات للاستثمار في مختلف المجالات والقطاع العقاري على وجه الخصوص، وما توفره دبي من بنية تحتية ولوجستية عالية الكفاءة والاعتمادية، وأطراً تشريعية حديثة تتسم بالمرونة وتوفر للأعمال المناخ الآمن والمستقر، وتكفل أعلى مستويات النجاح للشراكة المثمرة التي طالما جمعتها بمؤسسات القطاع الخاص في شتى المجالات.
وتعد شركة «جيه إل إل» من الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، حيث تعمل في 80 دولة، ويبلغ حجم إيراداتها السنوية 20.9 مليار دولار، ويعمل بها 103 آلاف موظف حول العالم.

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