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إطلاق مجلس جمارك أبوظبي للشباب

إطلاق مجلس جمارك أبوظبي للشباب
22 مارس 2023 01:39

أبوظبي (الاتحاد)

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أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي «مجلس جمارك أبوظبي للشباب» لتوجيه طاقات الشباب وتمكينها ودعمها في مختلف القطاعات. وقالت في بيان إن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة بتمكين الشباب ودعمهم في جميع المجالات وإشراكهم في المسيرة التنموية بالدولة، وفي إطار جهود الإدارة العامة لجمارك أبوظبي لتعزيز منظومة العمل الجمركية بقيادات شابة تخدم رؤيتها الاستراتيجية. 
ويهدف المجلس إلى استثمار طاقات الشباب المواطنين بجمارك أبوظبي في تطوير العمل الجمركي، وتمكينهم في الإدارة من خلال الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وتزويدهم بالأدوات لاستشراف المستقبل في مختلف القطاعات، وخلق نماذج وطنية جمركية واقتصادية قادرة على قيادة المستقبل وفقاً للمبادئ والمعايير العالمية.
تشكل مجلس جمارك أبوظبي للشباب من 11 عضواً، إذ يضم كلاً من محمد حسين البلوشي رئيساً، ومريم مطر آل علي نائباً للرئيس، وعضوية كل من سعيد خالد الهاجري، ومانع عبيد الحوسني، وأحمد حمد الشرياني، وعمر سالم الحمادي، وحمده السميطي، ومي مبارك البوعينين، وميرة سعيد الشحي، وعبدالله عائض الأحبابي، وفاطمة سلطان النعيمي.
وقال راشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، إن حكومة دولة الإمارات أولت قطاع الشباب اهتماماً كبيراً في جعله ضمن أولوياتها، وآمنت بأنهم رهان المستقبل في مسيرة التنمية المستدامة، حيث وفرت لهم كافة الدعم والإمكانيات لتمكينهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن إنشاء مجلس جمارك أبوظبي للشباب الذي تشكل من مختلف القطاعات والإدارات والمراكز الجمركية وفق معايير واضحة وطموحة، جاء لتعزيز دور الشباب بما يخدم الأهداف الوطنية والتنموية للدولة، ويدعم تطلعات وأهداف الإدارة العامة للجمارك لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية بأن تكون هيئة جمركية عالمية تقود التغيير سعياً لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة.
وأضاف أن ضمان مستقبل مشرق مرهون بقدرة الشباب المتسلح بالخبرة العلمية والعملية على استكمال مسيرة التطوير والبناء، والمرتبطة بتمكينهم من المشاركة في وضع التصورات التنموية، وتشجعيهم على تطوير المبادرات والمشاريع والخدمات، والمشاركة في استشراف المستقبل لمواجهة التحديات المحلية والعالمية لضمان تحقيق سعادة المجتمع وازدهار اقتصاده، إذ يمثل مجلس جمارك أبوظبي للشباب خطوة هامة لتعزيز الاستثمار الأمثل في الطاقات الشابة، تحقيقاً لأجندة مئوية الإمارات 2071، والأجندة الوطنية للشباب، ودعماً لاستراتيجية جمارك أبوظبي الهادفة إلى تعزيز فاعلية تخطيط رأس المال البشري وتحسين مستوى القدرات والإنتاجية وتعزيز الثقافة.

أبوظبي
الإمارات
جمارك أبوظبي
راشد لاحج المنصوري
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