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الاقتصادي

عمومية «تبريد» تُقرّ توزيع أرباح 13.5 فلس للسهم

عمومية «تبريد» تُقرّ توزيع أرباح 13.5 فلس للسهم
22 مارس 2023 01:39

أبوظبي (وام)

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صادق مساهمو الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 13.5 فلس للسهم الواحد عن العام المالي 2022، بما يُمثل أعلى توزيعات أرباح سنوية لمساهمي «تبريد» على مدى 25 عاماً من عمر الشركة. 
وخلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «تبريد» المنعقد في 20 مارس 2023، برئاسة خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس الإدارة، تمّت الموافقة رسمياً على توزيع الأرباح القياسية. 
وقال خالد القبيسي: «فخورون بشراكتنا الوثيقة والمستمرّة مع عملائنا للحدّ من استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتعزيز نموّ المدن الذكية والمستدامة في المنطقة». وأضاف القبيسي: «في ختام هذا العام الاستثنائي، يسعدنا توزيع أرباح قياسية، وتحقيق مزيد من القيمة لمساهمينا، بالتوازي مع مواصلة جهودنا الهادفة لإفادة الناس والمجتمعات والبيئة من خلال حلولنا الرائدة والموثوقة والمستدامة». 

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
الإمارات
شركة تبريد
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