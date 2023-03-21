أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة العين الأهلية للتأمين توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المسدد بما يعادل 2.5 درهم لكل سهم بواقع 37.5 مليون درهم على المساهمين، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقال محمد جوعان راشد البادي الظاهري رئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة: «لقد تمكن اقتصاد دولة الإمارات من الخروج من تأثيرات الجائحة، حيث شهدت الدولة نمواً اقتصادياً قوياً من خلال انتعاش قوي في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج النفطي».

وأضاف الظاهري: «يكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً مدفوعاً بعودة الدورة الاقتصادية، ووفقاً لآخر مراجعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات أكثر من 5.9% في عام 2022 مقابل 3.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.1% في العام 2023».

وتابع بالقول: «ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد دولة الإمارات يشهد توقعات نمو إيجابية، من خلال زيادة النشاط المحلي، على الرغم من أنه يوجد توقعات بحدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة وخفض الاستثمارات، كما تشير التوقعات إلى أن يشهد الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 1.7% خلال عام 2023 وبنسبة 2.7 خلال عام 2024، أي بانخفاض بنسبة 1.3% و0.3% على التوالي».

وتوجه محمد جوعان راشد البادي الظاهري بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، لرعايته الكريمة ودعمه للمؤسسات الوطنية.