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الاقتصادي

«المالية» تطلق برنامج إعداد قيادات الصف الثاني

مشاركون في البرنامج (من المصدر)
22 مارس 2023 01:39

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج إعداد قيادات الصف الثاني، وذلك بهدف تأهيل صف من القيادات الوطنية الشابة لقيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي، وتطوير المهارات القيادية والسلوكية والمهنية، وإنشاء قاعدة للكفاءات المتميزة في الوزارة، فضلاً عن دعم المسار المهني للموظفين.
وتعليقاً على ذلك، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أهمية البرنامج ودوره في بناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي الحكومي بما يدعم تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

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وقال معاليه: «يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الوزارة على تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى خلق بيئة تمكن المهارات القيادية وداعمة لأفضل المواهب، وتأهيل قيادات أكثر تميزاً وكفاءة، عبر الارتقاء بآليات تنمية وتطوير كفاءاتها البشرية وبناء جيل مؤهل من رواد وقادة المستقبل، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتوجهات حكومة الإمارات».
وأضاف معاليه: «سيتيح بناء فريق من القادة لوزارة المالية في أن تكون واحدة من أكثر الجهات الحكومية ابتكاراً، وبتوجيهات القيادة الرشيدة تم وضع الخطط والمبادرات التي ترتكز على الاستثمار بالكوادر البشرية المواطنة، وتوفير منصة رائدة لتزويد كفاءاتنا بالمعرفة اللازمة من خلال تبادل الأفكار والخبرات والرؤى. ونحن نؤمن بقدرة البرامج المتخصصة على بناء مستقبل أفضل لهم ولدولة الإمارات».

الإمارات
وزارة المالية
محمد الحسيني
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