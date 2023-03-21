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الاقتصادي

الغيص: اتفاق «أوبك بلس» يدعم استقرار أسواق النفط العالمية

هيثم الغيص
21 مارس 2023 21:26

نقلت وزارة النفط العراقية عن هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قوله اليوم الثلاثاء: إن اتفاق المنظمة على تقليل الإنتاج ساهم في معالجة التحديات والصعوبات التي تواجهها أسواق النفط العالمية.

وأضاف الغيص أثناء زيارته لبغداد أن أهم أهداف اتفاق أوبك هو تحقيق الاستقرار والتوازن بين العرض والطلب.

وفي نوفمبر، قرر تحالف أوبك بلس، الذي يضم أعضاء أوبك إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، خفض إنتاجه بمقدار مليوني برميل يوميا في ظل تراجع أسعار النفط. وكان هذا أكبر خفض منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19 في عام 2020.

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وسيطبق الخفض نفسه على عام 2023 بأكمله. ونسبت الوزارة إلى الغيص قوله «اتفاق أوبك من أهم القرارات التاريخية المهمة التي اتخذها أعضاء المنظمة لمواجهة التحديات المختلفة التي تعرضت لها أسواق النفط العالمية».

ويزور الغيص العراق مع احتفالات مقررة في البلاد هذا العام بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أوبك في بغداد عام 1960. وتأجل الاحتفال أكثر من مرة بسبب جائحة كوفيد-19.

المصدر: رويترز
هيثم الغيص
أوبك بلس
العراق
أوبك
أسواق النفط العالمية
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