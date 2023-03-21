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الاقتصادي

محكمة بريطانية تحكم لصالح «أجيليتي» بـ 1.65 مليار دولار

أحد المستودعات التابعة لشركة أجيليتي
21 مارس 2023 21:25

دبي (الاتحاد) أعلنت شركة أجيليتي عن صدور حكم من محكمة التحكيم البريطانية بأحقيتها بمبلغ 1.65 مليار دولار في قضية تحكيم كورك.

وأوضحت الشركة في بيان أن محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية «محكمة التجارة الدولية» أصدرت، أمس الأول، حكمها في قضية التحكيم بين شركة تيليكوم العراق، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك، كطالبي تحكيم، وشركة كورك تيليكوم وسيروان صابر مصطفى بارزاني، كمطلوب التحكيم ضدهما والتي رفعتها شركة تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان صابر مصطفى بارزاني، بهدف التسبب بشكل غير قانوني في مصادرة استثمار شركتي تيليكوم العراق وإنترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 810 ملايين دولار في شركة كورك تيليكوم.

وأكدت محكمة التجارة الدولية على مسؤولية كل من شركة كورك وبارزاني في العراق بالتضامن والتكافل، ومنحت تعويضات لكل من تيليكوم العراق وإنترناشونال هولدينج المحدودة بقيمة 1.65 مليار دولار، واتفق الطرفان بالإجماع على حل نزاعاتهما التعاقدية من خلال التحكيم أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية، والحكم نهائي وملزم.

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وقال نائب رئيس مجلس شركة أجيليتي طارق السلطان: «نأمل أن تؤدي هذه النتيجة إلى حل وإنهاء للقضية وأن يلتزم المدعى عليهما الآن بالتزاماتهم بشكل يتناسب مع الشركات العاملة في البلدان التي تحترم سيادة القانون. مستمرون في المضي قدماً في استراتيجية النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في كل من العراق وحول العالم».

يذكر أن شركة أجيليتي تمارس أعمالها في العراق منذ أكثر من 20 عاماً، وتمثلت بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي، وايت آند كيس إل إل بي وشركة وميسان بارتنرز إل إل بي.

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