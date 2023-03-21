روسيا تقلص إنتاج النفط 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية يونيو

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الثلاثاء إن بلاده ستواصل خفض إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو 2023.

وأضاف نوفاك «تقترب روسيا حاليا من تحقيق المستوى المستهدف من خفض الإنتاج... وستصل إليه خلال أيام»، في إشارة إلى إعلانه الشهر الماضي خفض الإنتاج الروسي 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس الجاري.

وأردف «وفقا لوضع السوق الحالي، فإن قرار خفض الإنتاج طوعا بمقدار 500 ألف برميل يوميا سيكون ساريا حتى يونيو 2023».

وقال نوفاك في بيان إن سوق النفط العالمية تعرضت لضغوط لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى قرار دول غربية فرض حظر على النفط الروسي وما سماه بالمحاولات الخطيرة لفرض سقف سعري على النفط الروسي.

ويأتي خفض روسيا الأحادي للإنتاج إضافة إلى اتفاق مجموعة أوبك بلس التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا.

وفي أكتوبر الماضي، وافقت المجموعة على تخفيضات كبيرة للإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى نهاية 2023.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية رفيعة المستوى من المجموعة في الثالث من أبريل لمناقشة أوضاع السوق، وأن يجتمع كل الوزراء في الرابع من يونيو.