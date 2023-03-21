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الاقتصادي

عمومية «سوق دبي» تقر توزيع 134.7 مليون درهم نقداً

خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي
21 مارس 2023 21:13

دبي (الاتحاد) أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي، في اجتماعها اليوم برئاسة هلال المري، رئيس مجلس الإدارة، ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، ووافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 134.7 مليون درهم وبنسبة 1.68% من رأس المال.

وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. كما تم إقرار توصية المجلس باعتماد سياسة جديدة ثابتة لتوزيع الأرباح بحد أدنى 50% من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، وذلك بدلاً من المُمارسة المُتبعة والمُتمثلة في توزيع الأرباح كل سنتين. وشهد الاجتماع أيضاً انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للشركة لمدة ثلاث سنوات، وهم هلال سعيد المري، وسام العباس لوتاه، عبد القادر عبيد علي، عبد الواحد عبد الرحيم العلماء، محمد حميد المري، سعيد راشد اليتيم، يوفراج نارايان، موزة سعيد المري، هدى سبيل عبد الله. كما تم خلال الاجتماع تعيين شركة ديلويت آند توش ميدل إيست كمدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2023 وتحديد أتعابها، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. ووافق مساهمو الشركة على قرارات خاصة تشمل المصادقة على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2022، علاوة على الموافقة على إبرام صفقات مع أطراف ذات علاقة للعام 2023، شريطة ألا تزيد تلك الصفقات عن 30% من رأسمال الشركة، وعلى أن يتم عرضها على الجمعية العمومية المقبلة للمصادقة عليها. وأقر المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لعام 2023 وتم حساب زكاة الأسهم لعام 2022، وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية بواقع 9.13 درهم لكل ألف سهم. ودعت «الهيئة» المساهمين بغرض الاقتناء إلى إخراج الزكاة المستحقة عن ملكياتهم وفقاً لذلك، وفيما يخص اقتناء الأسهم بنية المتاجرة فيها فتُحسب زكاتها بضرب قيمتها السوقية في نسبة الزكاة للسنة الشمسية، وهي 2.5775%. كما قامت «الهيئة» بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة الإسلامية ضمن عمليات الشركة والشركات التابعة خلال عام 2022، حيث قدرته بواقع 3.1 درهم لكل ألف سهم.

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