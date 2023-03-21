الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مع بدء رمضان.. السعودية ترحب بالمزيد من الزوار

تسهيلات سعودية لجذب المزيد من الزوار
21 مارس 2023 21:06

الرياض (الاتحاد) على مدار العام، تستقبل المملكة العربية السعودية السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم، ومع بدء شهر رمضان المبارك بعد غد، تعمل على تقديم المزيد من التسهيلات التي تيسّر على الزوار القدوم لأداء العمرة وزيارة المدينة المنورة والاستمتاع بوجهاتها المتنوعة ومقوماتها السياحية المختلفة.

ومن ضمن هذه التسهيلات ما أعلنت عنه السعودية مؤخرًا من إتاحة تأشيرة المرور المجانية (ترانزيت)، وترحيبها بالمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على تأشيرة الزيارة إلكترونيا دون اشتراط مهن محددة، بالإضافة إلى نظام التأشيرة السياحية الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2019، ثم تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية التي أعلنت العام الماضي.

وحققت تأشيرة المرور (ترانزيت) نقلة نوعية في حركة السياحة بالمملكة، حيث أتاحت للمسافرين على شركات الطيران السعودية دخول المملكة والإقامة لمدة تصل إلى أربعة أيام، وزيارة المعالم السياحية وحضور الفعاليات وأداء مناسك العمرة، أثناء توقفهم في أحد المطارات السعودية قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية.

ويسّرت المملكة العربية السعودية أمام المسافرين إصدار تأشيرة المرور بشكل تلقائي ومجاني، ويمكن الحصول عليها قبل الرحلة بوقت يصل إلى 90 يوماً، عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للحجز على رحلات الخطوط السعودية وطيران ناس.

أخبار ذات صلة
25 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي التركي
«ركيزة» العُماني يغلق اكتتاباً خاصاً بمليار دولار

كما أتاحت المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات عبر موقعها الإلكتروني visa.mofa.gov.sa للمواطنين السعوديين إصدار "تأشيرة الزيارة الشخصية" لأصدقائهم، كما تُمكِّن المواطنين والمقيمين الراغبين في استضافة أقاربهم، من إصدار "تأشيرة الزيارة العائلية".


وتأتي الخيارات المتنوعة المتاحة للحصول على تأشيرة لزيارة السعودية، لكي تسهّل أمام شرائح أكبر من الزوار القدوم إلى المملكة وأداء مناسك العمرة خارج موسم الحج، أو زيارة الوجهات السياحية المختلفة وحضور الفعاليات، والتعرف على كرم ضيافة المجتمع السعودي وحسن استقباله للضيوف، وعاداته وتقاليده الأصيلة.

ولفتت المملكة العربية السعودية الأنظار في الآونة الأخيرة بنشاطها السياحي الكبير، مما جعلها اليوم واحدة من أهم الناشطين بالقطاع السياحي العالمي، إذ تعتبر السعودية كنز سياحي جديد لم يكتشف بعد في منطقة الشرق الأوسط والعالم، رغم ما تمتلكه من مقومات، كما تعد المملكة وجهة سياحية صاعدة دوليا وإقليميا، لما تقدمه من تنوع تراثي وثقافي هائل، وما تحظى به من طبيعة ساحرة، إلى جانب زخم من الفعاليات الكبرى التي تؤهلها لإعادة رسم الخارطة السياحية في المنطقة والعالم.

 

المدينة المنورة
العمرة
المملكة العربية السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©