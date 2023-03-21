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الاقتصادي

«ويز إير» تعتزم توسيع أسطولها وتتوقع نمواً جيداً في المنطقة

طائرة تابعة لـ«ويز إير»
21 مارس 2023 20:56

قالت شركة ويز إير الأوروبية للطيران منخفض التكلفة اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم زيادة أسطولها إلى أكثر من 200 طائرة العام المقبل و500 طائرة بحلول عام 2030، مضيفة أن توسعها في الشرق الأوسط يفتح لها آفاقا جديدة.

وقال روبرت كاري رئيس شركة ويز إير في إفادة صحفية، إن منطقتي وسط وشرق أوروبا ستبقيان مصدراً للنمو الأساسي في السنوات المقبلة، مضيفاً «نحن سعداء بما نحن عليه الآن» في الغرب. وأشار كاري إلى أن ويز إير كانت أول شركة طيران تتيح الرحلات الجوية بأسعار اقتصادية في الشرق الأوسط، مضيفا أن الشركة تخطط لتوسيع خدماتها في أبوظبي هذا الصيف، وكذلك زيادة عدد الرحلات إلى السعودية إلى 24 من 12.

وقال «إنها منطقة نشطة للغاية... تحقق نمواً من حيث اهتمام الناس أيضاً». كما أعلنت ويز إير أنها ستوسع عدد الرحلات من بودابست إلى العديد من الوجهات الأوروبية بما في ذلك برشلونة ونابولي وباري وروما وبرلين وأيضاً إلى دبي وغيرها. وتتوقع أن تنقل 43 مليون مسافر من بودابست هذا العام. ولدى ويز إير، التي تتمركز عملياتها الرئيسية في وسط وشرق أوروبا، شهادات المشغل الجوي في المجر وبريطانيا.

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المصدر: رويترز
شركة ويز إير للطيران
مطار أبوظبي الدولي
ويز إير أبوظبي
السعودية
مطار دبي الدولي
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