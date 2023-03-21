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الاقتصادي

«سوق دبي» يصعد لأعلى مستوياته في أسبوعين

سوق دبي المالي
21 مارس 2023 20:54

 عزز سوق دبي المالي مكاسبه في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 4.9 مليار درهم، فيما أغلق سوق أبوظبي مستقراً.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.266 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.268 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.679 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و589.5 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.1% أو ما يعادل 36.9 نقطة ليغلق عند مستوي 3381.04 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ قرابة أسبوعين، فيما استقر مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بـ عند 9421.6 نقطة، وبقي مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9544.5 نقطة.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.13 مليار درهم في سوق أبوظبي و321.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 362.2 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.3 ألف صفقة.

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المصدر: وام
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