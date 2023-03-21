الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

25 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي التركي

مجموعة من الليرات التركية والدولار
21 مارس 2023 20:47

أظهرت تقديرات لثلاثة مصرفيين اليوم الثلاثاء نمو صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي التركي ستة مليارات دولار الأسبوع الماضي إلى 25 مليار دولار، بعد دخول وديعة سعودية قدرها خمسة مليارات دولار إلى حسابات البنك.

أخبار ذات صلة
مع بدء رمضان.. السعودية ترحب بالمزيد من الزوار
«ركيزة» العُماني يغلق اكتتاباً خاصاً بمليار دولار

ووفقاً للحسابات، زادت الاحتياطيات الإجمالية للبنك المركزي 6.5 مليار دولار إلى 126.5 مليار في الفترة ذاتها.
وأبلغ مصرفيون رويترز الأسبوع الماضي أن وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار من الصندوق السعودي للتنمية دخلت حسابات المركزي التركي يوم الاثنين.
وانتعش صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بعدما بلغ ما يزيد قليلاً عن ستة مليارات دولار الصيف الماضي وكان هذا أدنى مستوى في 20 عاماً على الأقل.
لكنه انخفض حوالي عشرة مليارات دولار منذ أن ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا في مطلع فبراير وأودى بحياة أكثر من 56 ألف شخص في تركيا وسوريا وشرد الملايين.
وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي التركية بشدة في السنوات القليلة الماضية نتيجة تدخلات البنك بالسوق وفي أعقاب أزمة عملة في ديسمبر 2021. وخسرت الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و44 بالمئة في 2021. 

المصدر: رويترز
البنك المركزي التركي
الليرة التركية
المملكة العربية السعودية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©