«ركيزة» العُماني يغلق اكتتاباً خاصاً بمليار دولار

أعلن صندوق ركيزة العماني للاستثمار في البنية الأساسية، اليوم الثلاثاء، إغلاق أول اكتتاب خاص به بقيمة تجاوزت المليار دولار. وتأسس صندوق ركيزة للاستثمار في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية.

وقال الصندوق في بيان، إنه استثمر بالفعل 25 بالمئة من رأسماله في ثلاثة مشروعات في السلطنة، وإن عدة استثمارات أخرى في مراحل الاستحواذ النهائية، من بينها أول استحواذ له في السعودية.

وضخ صندوق الاستثمارات العامة السعودي 1.13 مليار ريال (300.8 مليون دولار) في صندوق ركيزة العام الماضي.

وفي أكتوبر، أسس صندوق الاستثمارات العامة السعودي خمس شركات استثمار إقليمية في عُمان والأردن والبحرين والسودان والعراق مستهدفا عدة قطاعات.

وتتشارك الشركة العُمانية لإدارة استثمارات البنية الأساسية في إدارة صندوق ركيزة مع شركة الاستثمار إكويتيكس ومقرها لندن.

وقال هيو كروسلي الرئيس التنفيذي لشركة إكويتيكس في بيان "بقيادة فرق الاستثمار المحلية التابعة لركيزة في كل من الرياض ومسقط، نسعى إلى تحقيق أهداف عوائد الصندوق من خلال الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية المهمة وتطويرها في عُمان والسعودية".