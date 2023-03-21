الأربعاء 22 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

طرح تذكارات بشعار «كريدي سويس» إلكترونياً عقب صفقة الاستحواذ

مقر «كريدي سويس» في سويسرا
21 مارس 2023 19:45

في غضون ساعات من إعلان استحواذ مجموعة (يو.بي.إس) على بنك كريدي سويس تحت إشراف السلطات السويسرية، طُرحت تذكارات تحمل اسم وشعار البنك المتعثر للبيع في سويسرا، في مؤشر على نهاية حقبة من التاريخ المالي للبلاد.

أخبار ذات صلة
«وول ستريت» ترتفع مع انحسار المخاوف من أزمة مصرفية
النفط يتراجع بفعل تأثير اضطرابات القطاع المصرفي على المعنويات

وعُرضت العشرات من السبائك الذهبية الصادرة من كريدي سويس، الذي تأسس قبل 167 عاماً، على موقعي أشهر متجرين إلكترونيين في البلاد وهما (ريكاردو.سي إتش) و(توتي.سي إتش).
وحصلت قبعات تزلج باللونين الأزرق والأحمر تحمل الحروف الأولى من اسم البنك، والتي كانت تمثل ذروة الموضة في السبعينات من القرن الماضي، على عروض تقترب من 200 فرنك سويسري (216 دولاراً).
وكان من بين المعروضات الأخرى التي تحمل علامة البنك طوابع ورسائل قديمة وحقائب رياضية.
وفي ظل عدم التيقن بشأن استمرار علامة كريدي سويس التجارية من عدمه، يسعى البائعون إلى اجتذاب المتسوقين الذين يتطلعون لاقتناص جزء من التاريخ المالي لسويسرا.
ومن المتوقع أن تظل كريدي سويس علامة تجارية مستقلة لحين اكتمال صفقة الاندماج، وحينها ستقرر مجموعة (يو.بي.إس) ما إذا كانت ستطوي صفحة هوية كريدي سويس المستقلة.
ولاقت أيضاً معروضات مرتبطة ببنك سيليكون فالي الأمريكي المنهار رواجا عبر الإنترنت، مثلما هو الحال بالنسبة للسلع المرتبطة ببنك ليمان براذرز الذي أشهر إفلاسه في ذروة الأزمة المالية عام 2008.

 

المصدر: رويترز
كريدي سويس
البنوك السويسرية
يو بي إس
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
الرياضي
«البادل» يدشن «النسخة العاشرة» لـ «ند الشبا»
اليوم 14:56
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
الرياضي
ماراثون أدنوك أبوظبي يدشن نسخته الخامسة 16 ديسمبر
اليوم 14:55
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
الإمارات
حاكم رأس الخيمة يأمر بالإفراج عن 338 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية بمناسبة شهر رمضان المبارك
اليوم 14:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©