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الاقتصادي

النفط يتراجع بفعل تأثير اضطرابات القطاع المصرفي على المعنويات

عامل في منشأة للنفط بالصين
21 مارس 2023 19:42

 تحولت أسعار النفط للانخفاض اليوم الثلاثاء مع مواصلة الاضطرابات التي تعصف بالقطاع المصرفي منذ أكثر من أسبوع تأثيرها على معنويات السوق. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار 71 سنتاً أو واحداً بالمئة إلى 73.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 05.14 بتوقيت جرينتش.

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كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74 سنتاً أو 1.1 بالمئة إلى 66.90 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات للبرميل قبل أن يغلقا على ارتفاع. ينتهي عقد الخام الأميركي لشهر أبريل اليوم الثلاثاء، ومايو هو العقد الأكثر نشاطاً لذلك الخام. وقال مسؤولون من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى: إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة السقف المفروض على سعر النفط الروسي والبالغ 60 دولاراً مثلما هو مخطط. وقال المسؤولون إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مطلع الأسبوع بعدم وجود رغبة ملحة بين المجموعة لإجراء مراجعة فورية. ومن المقرر أن تعقد أوبك بلس، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بينهم روسيا، اجتماعاً في الثالث من أبريل. واتفقت المجموعة في أكتوبر على خفض أهداف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023.

المصدر: رويترز
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