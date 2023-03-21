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الاقتصادي

«شراع» يطلق مبادرة لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال

مساحات لتوسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في «الممشى»
21 مارس 2023 18:56

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) مبادرة جديدة لدعم أعمال الشركات الناشئة في دولة الإمارات، يوفر من خلالها مساحات لتوسيع أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال الأطعمة والمشروبات في المشروع العمراني «الممشى» الذي تتولى تطويره «مجموعة ألف» العقارية، في قلب مدينة الشارقة الجديدة.

جاء ذلك في إطار شراكة تجمع «شراع» مع «مجموعة ألف» بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب مشاريع الأطعمة والأغذية من حجز أماكن لأعمالهم في موقع مثالي يتيح لهم الوصول إلى الموارد والمرافق ذات المستوى العالمي، ويفتح أمامهم فرصاً جديدة تدعم مراحل رحلتهم الريادية.

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وفي إطار هذه الشراكة، تنفذ «مجموعة ألف» عملية المواءمة والترتيب والتجهيز الأساسية التي تقدم للشركات، حيث يتيح لها العقد الذي يقام على مدار ثلاث سنوات الاستفادة من جلسات خارجية استثنائية، وخلال العام الأول، يتوجب على الشركات الناشئة تسديد الرسوم العامة وتكاليف التسويق مع إعفائها من رسوم الإيجار.

ويوجه كل من «شراع» و«مجموعة ألف» الدعوة للشركات المعنية المؤهلة لتقديم طلب المشاركة والاستفادة من هذه الفرصة، ويتوجب على الشركات المهتمة تلبية معايير التحكيم والاختيار، التي تتضمن تقييم جوانب الإبداع والاستدامة لفكرة الشركة كمشروع تجاري، وإظهار العوامل الجاذبة، وتقديم دليل يثبت القدرة على النجاح، وأن تكون الفكرة قابلة للتطبيق والتنفيذ مع الموارد المخصصة، بالإضافة إلى تقييم تجربة الفريق ومهاراته، فضلاً عن تقييم مهارات المؤسس في إدارة شركة متخصصة بالأطعمة والمشروبات، ويتيح «شراع» للراغبين فرصة التسجيل على الرابط التالي: https://sheraa.info/Almamsha.

مركز الشارقة لريادة الأعمال
ريادة الأعمال
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