«أدنيك» تطلق كابيتال مجلس بحلته الجديدة خلال رمضان

أطلقت مجموعة أدنيك كابيتال مجلس خلال شهر رمضان المبارك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحلة جديدة تتيح الفرصة لضيوفه للاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة على وجبتي الإفطار والسحور، حيث يقدم المجلس، الذي تنظمه أدنيك للخدمات وأدنيك للضيافة والخدمات التابعتان لمجموعة أدنيك، خيارات متنوعة وتجارب رمضانية لا تنسى.

ويوفر كابيتال مجلس لضيوفه خلال الشهر الفضيل قوائم إفطار وسحور تضم أطايب المطبخ الإماراتي مع تشكيلة فاخرة من أشهر الأطباق على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى خيارات الحلويات اللذيذة التي يعدّها فريق طهاة كابيتال مجلس، والذي يضم أمهر الطهاة الحائزين على العديد من الجوائز والقادرين على تحضير قوائم مخصصة لتلبية جميع الأذواق.

كما يوفر المجلس خيارات متنوعة لحجوزات الإفطار والسحور تلبي كافة تطلعات الضيوف، وتتيح للشركات الفرصة لحجز كابيتال مجلس لفعاليات موظفيها، فضلاً عن توفير خدمات الضيافة الخارجية للأفراد والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من خلال خيارات متنوعة لتجهيز الجلسات والموائد الرمضانية التي تتيح مختلف الشركات إبراز علاماتها التجارية.

ويشكل المجلس وجهة مفضلة للعديد من الأفراد والشركات لقضاء أجواء رمضانية مميزة في أبوظبي، ويفتح المجلس أبوابه يومياً من الساعة 6:30 مساءً حتى 3:00 بعد منتصف الليل، حيث يتم تقديم وجبة الإفطار حتى الساعة 8:30 مساءً ووجبة السحور من الساعة 10:00 مساءً حتى 3:00 بعد منتصف الليل.

ويبلغ سعر وجبة بوفيه الإفطار 185 درهماً للشخص الواحد، كما يستضيف المجلس الأطفال دون سن الخامسة مجاناً، بينما يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و12 عاماً على خصم بنسبة 50%، ويمكن للضيوف الاستفادة من خصم بقيمة 15% على الحجوزات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما يوفر المجلس أيضاً مواقف مجانية للسيارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.