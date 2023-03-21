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«الاتحاد للطيران» تعزز اتفاقيات الشراكة بالرمز مع 6 شركات

طائرات تابعة لـ«الاتحاد للطيران»
21 مارس 2023 15:49

أطلقت الاتحاد للطيران شراكات داخلية متبادلة مع 6 شركات، منها ثلاث شركات طيران جديدة هي الخطوط الجوية الفلبينية، والخطوط الجوية النمساوية، وطيران إيرلينك الجنوب أفريقية، إلى جانب إعادة إطلاق شراكات داخلية مع بيمان بنجلادش واتفاقيات شراكة بالرمز مع طيران سيشل، وطيران «ITA».

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وقالت الاتحاد للطيران في بيان: تعني تلك الاتفاقيات مزيداً من الوجهات ومتابعة الرحلات التي يمكن حجزها عبر تذكرة واحدة على امتداد شبكات خطوط الطيران الشريكة، والقيام بإتمام إجراءات السفر وتسجيل الأمتعة مرة واحدة في وجهة الانطلاق حتى لحظة الوصول للوجهة النهائية واستلام الأمتعة هناك. وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي لشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران: إن من شأن تلك الاتفاقيات الست، سواء الداخلية أو المشاركة بالرمز، أن تسهل من مسألة السفر أمام الضيوف من مختلف شركات الطيران ذات الصلة. ومن المقرر أن يتم العمل عبر تلك الاتفاقيات والشراكات الموسعة تدريجياً على امتداد قنوات البيع التابعة للاتحاد للطيران خلال الأسابيع القادمة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الاتحاد للطيران
طيران سيشل
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