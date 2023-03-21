«سياحة عجمان» و«ألف للضيافة» توقعان مذكرة تفاهم

عجمان (الاتحاد) وقعت دائرة التنمية السياحية في عجمان مذكرة تفاهم مع شركة ألف للضيافة في إطار تنشيط وتطوير القطاع السياحي في الإمارة، وخلق فرص استثمارية تسهم في تحريك العجلة السياحية فيها.

وتعد شركة ألف للضيافة شركة رائدة في مجال إدارة الفنادق في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى هذه الاتفاقية إلى دعم وتطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين سياحة عجمان وشركة ألف للضيافة، بما يسهم في توحيد الجهود المشتركة، وفق إطار مؤسسي يتوافق مع التزامات واختصاصات الطرفين، وبما يتواءم مع التطلعات والأهداف المنشودة لهما. وتنص هذه المذكرة على أن يقوم الطرفان بالترويج للإمارة والسعي لجذب المستثمرين المهتمين بالمشروعات السياحية في عجمان، وتركيز الجهود على مشروع The WeLodge Masfout ليكون وجهة متكاملة للدراجات الجبلية والرياضة والضيافة، حيث تعتبر مصفوت وجهة مفضلة لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، وتشكل المناطق الريفية ذات الطبيعة الجبلية مكاناً مثالياً للمشي وركوب الدراجات الهوائية في الجبال والتنزه، واستكشاف الوديان الفسيحة، والجبال الشاهقة، ويسهم ارتفاعها عن سطح البحر في توفير مناخ أكثر برودة مقارنة بالمناطق الأخرى في إمارة عجمان، حيث تعد ملاذاً رائعاً للاسترخاء والهروب من صخب المدن بالإضافة إلى مكانتها التاريخية المميزة. وبموجب الاتفاقية تقوم شركة ألف للضيافة بجذب مستثمري القطاع السياحي، من خلال العمل والشراكة في ترويج فرص ومزايا الاستثمار التي توفرها إمارة عجمان. وقال محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن هذه المذكرة تتماشى مع اتجاهات الطلب العالمية وما تتمتع به إمارة عجمان من بنية تحتية متطورة قادرة على توفير أفضل المشاريع السياحية، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستساهم في إطلاق مشاريع سياحية جديدة، وجذب مستثمرين جدد للإمارة. من جهته، قال باني حداد، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ألف للضيافة: «يسرّنا التعاون مع سياحة عجمان والعمل معاً لإطلاق مشاريع ضيافة مبتكرة. نحن نؤمن بضرورة توفير تجربة فريدة للزوار، ولذلك يعتبر منتجع WeLodge وجهة مثالية للنقاهة تجمع أنشطة خارجية مميزة وركوب الدراجات الجبلية، والأكواخ العصرية، والمأكولات والمشروبات الصحية، إضافةً إلى مساحات مشتركة للعمل مجهّزة بأحدث التقنيات».