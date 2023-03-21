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الاقتصادي

تفاهم بين «أدنوك للحفر» و«مصدر» للاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية

محمد الرمحي (يمين) وعبدالرحمن الصيعري يوقعان مذكرة التفاهم بحضور مصبح الكعبي
21 مارس 2023 15:43

وقعت شركة «أدنوك للحفر» مُذكرة تفاهم لخمس سنوات مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، لاستكشاف فُرص وسُبل التعاون في مجالات التطوير، والاستثمار، والعمليات، والمشاريع لدفع جهود تحقيق انتقال مسؤول وواقعي في قطاع الطاقة في دولة الإمارات والعالم.


ووفقاً لمذكرة التفاهم التي تُؤكد خبرة «أدنوك للحفر» الواسعة في قطاع أعمال الحفر، ستعمل الشركة بوصفها خبيراً فنياً واستشارياً في مجال الحفر على تقديم الدعم لشركة «مصدر» في مشاريعها للطاقة الحرارية الأرضية في جميع أنحاء العالم. وستقوم الشركتان بإجراء تقييم مشترك لما يمكن أن توفره «أدنوك للحفر» من إمكانات في مجال خدمات الحفر المرتبطة بالطاقة الحرارية الأرضية.


وقع مذكرة التفاهم عبدالرحمن عبدالله الصيعري الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر» ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، بحضور مصبح الكعبي المدير التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في «أدنوك» والعضو في مجلس إدارة شركة «مصدر».


تقنيات متقدمة وفعالة لحفر الآبار 
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري: «يوفر قطاع الطاقة الحرارية الأرضية إمكانات ضخمة وواعدة على مستوى العالم. كما أنه قطاع يطرح أمام مطوري مشاريع الطاقة تحديات تدفعهم إلى إيجاد طرق عمل ذكية ومبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لحفر الآبار وتهيئتها. ويمكن لشركة 'أدنوك للحفر' بفضل خدمات الحفر المتكاملة الرائدة التي تقدمها أن توفر تقنيات متقدمة وفعالة لحفر الآبار وتهيئتها، تُمكن 'مصدر' من إنتاج طاقة حرارية أرضية نظيفة لتبريد آلاف المنازل والمباني المكتبية».

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فرص بقطاع الطاقة النظيفة
وقال محمد جميل الرمحي: «تأتي مُذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع 'أدنوك للحفر' في إطار التزام 'مصدر' بالاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الطاقة النظيفة وتقنياتها. ومع إضافة الطاقة الحرارية الأرضية مؤخراً إلى محفظتنا المتنامية من مشاريع الطاقة النظيفة، فإننا مهتمون بهذا المورد الذي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في دعم تحقيق التحول المنشود في قطاع الطاقة. كما نتطلع إلى العمل مع 'أدنوك للحفر' من أجل تحقيق الاستفادة الأمثل منه».


استغلال الحرارة المتولدة داخل نواة الأرض

وتوفر مصادر الطاقة الحرارية الأرضية طاقة ثابتة ومستمرة، من خلال استغلال الحرارة المتولدة داخل نواة الأرض، وذلك مقارنة مع الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح التي تتسم بأنها مصادر متقطعة لتوليد الطاقة. وبالنظر إلى التحديات التي يطرحها الوصول إلى مصادر هذه الطاقة، حسب ما أظهرته الدراسات التي أجرتها شركة «مصدر»، فإن هناك حاجة إلى اعتماد تقنيات جديدة لحفر الآبار من هذا النوع وتهيئتها بما يضمن الكفاءة من حيث التكلفة في مختلف المراحل.
يُشار إلى أن «مصدر» دخلت قطاع الطاقة الحرارية الأرضية الشهر الماضي باستثمار استراتيجي في شركة «بيرتامينا جيوثرمال انرجي» بدولة إندونيسيا التي تعد من إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة الحرارية الأرضية في العالم. ووفقاً لشركة «مصدر»، فإن الطاقة الحرارية الأرضية ستلعب دوراً مهماً في الانتقال المسؤول إلى الطاقة النظيفة، مما سيساعد الدول التي تتوفر على مواردٍ مهمة منها في التقليل من الانبعاثات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مصدر
أدنوك للحفر
أدنوك
الطاقة الحرارية
الطاقة المتجددة
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