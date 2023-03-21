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الاقتصادي

انطلاق جمعية الإمارات للشركات العائلية في «أبوظبي العالمي»

جمال الجروان وآدم لادجاج يوقعان مذكرة التفاهم
21 مارس 2023 15:39

انطلقت جمعية الإمارات للشركات العائلية رسمياً في سوق أبوظبي العالمي.
وتهدف جمعية الإمارات للشركات العائلية إلى ربط الشركات العائلية المحلية والدولية عبر منصة موثوقة تسهّل تبادل الأفكار ونقل المعرفة والتواصل الحصري، فيما تركّز على إعداد الجيل الجديد من الشركات العائلية لتمكين انتقال الثروة عبر الأجيال.
 وقال آدم لادجاج، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للشركات العائلية: «يسرنا إطلاق الجمعية التي ستقدم لأعضائها من الشركات العائلية منصة متميزة للتواصل والحوار، وتوفر لهم الموارد وإمكانات تبادل المعرفة والدعم الذي يحتاجونه لضمان تحقيق النجاح في عملهم، وأيضاً تشجّع على التعاون والابتكار».
وأضاف: «يمثل تأسيس أول جمعية للشركات العائلية في دولة الإمارات خطوة مهمة لتلك الشركات في دول الخليج العربية والعالم أجمع، ويسعدنا أن نشهد هذا الإقبال على التعاون بين الشركات العائلية من مختلف أرجاء العالم».
وقال ظاهر بن ظاهر، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي: «جمعية الإمارات للشركات العائلية تساعد في تقديم مزيد من الدعم لمنظومة الشركات العائلية في الإمارات والعالم».
 
وحضر فعالية تدشين الجمعية ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة شركة روتانا لإدارة الفنادق وشركة أسواق للإدارة والخدمات، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
كما جرى توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم على هامش الفعالية، ومنها مذكرة تفاهم مع جمعية الشركات العائلية في آسيا، وشركة Preqin ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أبرمها جمال الجروان وآدم لادجاج. 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جمعية الإمارات للشركات العائلية
مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج
سوق أبوظبي العالمي
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