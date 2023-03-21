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الاقتصادي

«أمازون» تواصل توسعها في الإمارات بافتتاح مستودع «دبي الجنوب»

خلال تدشين المستودع الجديد لـ«أمازون» في «دبي الجنوب»
21 مارس 2023 15:37

دبي (الاتحاد) افتتحت شركة أمازون اليوم أحدث مستودع لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدبي الجنوب.

حضر الافتتاح خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وهلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، ومحسن أحمد المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، ومحمد شاعل السعدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة.

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وتجول الوفد في المستودع برفقة رونالدو مشحور نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبراشانت ساران الرئيس التنفيذي للعمليات لدى أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزينة القيسي الرئيس التنفيذي للسياسات العامة والعلاقات الحكومية لدى أمازون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتبلغ سعة المستودع الجديد 2.1 مليون قدم مكعبة، مما سيزيد من إجمالي سعة التخزين في مستودعات أمازون في دولة الإمارات بنسبة 70٪.

ويأتي افتتاح المنشأة بالتزامن مع استعداد الشركة لتلبية الطلب المتزايد من العملاء خلال شهر رمضان المبارك، إذ سيتيح هذا التوسع تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء من خلال تزويدهم بمجموعة واسعة من المنتجات، بما فيها الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والمواد الغذائية، ومنتجات الأزياء، والكتب، وغيرها من الفئات. ومن خلال خبرتها التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجال التكنولوجيا والابتكار اللوجستي، ستسهم شركة أمازون في دعم وتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات. ويتألف المستودع الجديد من خمسة طوابق.

أمازون
أحمد مصبح
دبي الجنوب
هلال المري
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