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«الإمارات دبي الوطني» يُنظّم إصدار صكوك لـ«إيرليس كوربوريشن»

مقر بنك الإمارات دبي الوطني
21 مارس 2023 15:27

دبي (الاتحاد) أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن نجاح تسعير صكوك لشركة «إيرليس كوربوريشن» بقيمة 600 مليون دولار، وهي أول صكوك صادرة عن شركة أميركية.

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وشهدت الصكوك إقبالاً قوياً، حيث جذبت طلبات تجاوزت 2.2 مليار دولار، مما دفع شركة «إيرليس كوربوريشن» إلى زيادة قيمة الطرح إلى 600 مليون دولار. وأدى الطلب القوي من المستثمرين إلى خفض معدل الربح بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.85%، بفارق 185 نقطة أساس عن سندات الخزانة الأميركية. يُذكر أن هيكلة الصكوك التزمت بأحدث معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية، وتم تخصيص 80% من الطرح للمستثمرين من الشرق الأوسط. وقد استقطبت الصكوك، ذات العائد الثابت الذي تم تحديده وفق المنحنى التقليدي الحالي، العديد من المستثمرين من كبرى المؤسسات الاستثمارية الرائدة خارج الولايات المتحدة، مما ساعد شركة «إيرليس كوربوريشن» على تنويع قاعدة مستثمريها الحالية.
وتحافظ شركة «إيرليس كوبوريشن» على تصنيفها المتميز كواحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات في العالم، وقد جمعت أكثر من 20 مليار دولار أميركي من خلال إصدارات السندات. ويضم أسطول الشركة 417 طائرة وتصل القيمة الدفترية للشركة إلى 24.5 مليار دولار.
وفي هذه المناسبة، قال جريج ويليس، النائب التنفيذي للرئيس ورئيس الشؤون المالية في شركة «إيرليس كوربوريشن»: «نفخر بشراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني في هذه الصفقة التاريخية البارزة، التي تُعدّ أول إصدار للصكوك من شركات عاملة في أميركا الشمالية. ويعكس نجاح الإصدار مدى عمق وقوة السيولة في سوق الشرق الأوسط وتشكل الصفقة أيضاً شهادة ملموسة على قدرات شركة «إيرليس كوربوريشن» واسعة النطاق في تأمين رأس المال. نتطلع إلى توسيع حضورنا في مجال جمع التمويلات في هذه المنطقة، ولا سيما بعدما تجاوز الطلب القوي على الصكوك ونوعية المستثمرين المتميزة كل توقعاتنا. نود أن نعبر عن شكرنا وامتناننا لجميع شركائنا المصرفيين والمستثمرين والمستشارين على دعمهم لشركتنا في تحقيق هذه النتيجة».
ومن جهته، قال محمد البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: «نفخر بدعمنا للتسعير الناجح للصكوك الأولى لشركة «إيرليس كوربوريشن»، وهي أول صكوك معيارية صادرة عن شركة مقرها الولايات المتحدة. قد تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض بنسبة عالية، إلى جانب مشاركة المستثمرين من كبرى المؤسسات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط من شأنه دعم جهود شركة «إيرليس كوربوريشن» الرامية إلى تنويع قاعدة مستثمريها، كما أن هذه الصفقة تعكس الطلب المتزايد على إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خارج المنطقة. ونتوقّع أن يشجع هذا الإصدار البارز المزيد من المُصدرين من خارج المنطقة على دراسة إمكانية إصدار الصكوك».

بنك الإمارات دبي الوطني
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