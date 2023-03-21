مجلس «دانة غاز» يوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ 4.5 فلس

الشارقة (الاتحاد) أوصى مجلس إدارة دانة غاز، اليوم بتوزيع أرباح مرحلية بقيمة 4.5 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية 2022. ومن خلال توزيع 4.5 فلس للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2022 يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح للعام إلى 630 مليون درهم أو 9 فلوس للسهم الواحد، ما يمثل زيادة بنسبة 12.5% مقارنة بتوزيعات 2021. وتأتي هذه التوزيعات بعد توزيع أرباح مرحلية في أكتوبر الماضي بقيمة 4.5 فلس للسهم الواحد. وفي هذه المناسبة، قال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة شركة دانة غاز: «تعكس توزيعات الأرباح التي أوصى بها مجلس الإدارة ثقتنا العالية بآفاق نمو دانة غاز، وتعد مؤشراً واضحاً على قوة أداء الشركة. وقد ساهمت معدلات الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة بشكل إيجابي في تدفقاتنا النقدية خلال العام الماضي على الرغم من التحديات التي شهدناها، ونحن ملتزمون في دفع أعلى توزيعات نقدية ممكنة لمساهمينا مستقبلاً.» وأضاف: «حافظت الشركة خلال عام 2022 على أدائها التشغيلي القوي، حيث ارتفع صافي الإنتاج في إقليم كردستان العراق ليصل إلى 34.300 برميل نفط مكافئ يومياً. وبعد الانتهاء بنجاح من عمليات التوسعة والتطوير في منشأة خورمور خلال النصف الثاني من العام، زادت الطاقة الإنتاجية للمنشأة بمقدار 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.». ووصل إنتاج الغاز إلى مستوى قياسي جديد بلغ 500 مليون قدم مكعب بتاريخ 14 يناير الماضي، مما سينعكس إيجاباً على إجمالي الإنتاج والإيرادات في عام 2023.