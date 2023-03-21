أبوظبي تستضيف أكبر ملتقى استثماري في العالم

تستضيف العاصمة أبوظبي فعاليات الدورة الـ 12 من ملتقى الاستثمار السنوي 2023، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو المقبل تحت شعار««التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار»، بمشاركة 600 متحدث في أكثر من 160 جلسة حوارية.وتأتي استضافة الملتقى الذي تدعمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالشراكة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي في سياق جهود الإمارة لتعزيز مكانتها الاقتصادية في المنطقة ولصالح خلق مزيد من الفرص لضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم، عبر ربط فرص الاستثمار بأهداف التنمية المستدامة وتوظيف التكنولوجيا الرقمية.

وقال داوود الشيزاوي رئيس ملتقى الاستثمار السنوي: «نجح ملتقى الاستثمار السنوي على مدار تعاقب دوراته السابقة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خارطة الاستثمار العالمية، والعمل قدماً على دفع مسيرة التنمية خلال الخمسين عاماً القادمة».

وأضاف أن تنظيم الدورة الـ 12 من الملتقى في العاصمة أبو ظبي التي رسخت مكانتها كوجهة مفضلة ومزدهرة للأعمال والاستثمارات يأتي كنتيجة طبيعية لقدرتها الاستباقية ومرونتها في التعامل مع التغييرات والمستجدات، ولتحفيز ودعم الفعاليات والمواهب الملائمة والخروج بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية. مؤكداً أنهم يعملون بشكل متواصل على ترسيخ دعائم منظومة أعمال توفر فرص النمو والازدهار للمستثمرين لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأكد أن الملتقى يتيح لرجال الأعمال، وأصحاب رؤوس الأموال، المجال للالتقاء وعقد الاتفاقات والشراكات الاستراتيجية وتوسعة نطاق أعمالهم، وفتح قنوات جديدة من العمل الذي توفره المجالات الاستثمارية المتاحة، التي تزخر بها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية».