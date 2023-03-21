«ميرال»: افتتاح «سي وورلد أبوظبي» رسمياً 23 مايو المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «ميرال»، عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» رسمياً في 23 مايو المقبل.

وتحكي «سي وورلد أبوظبي» قصة «المحيط يجمعنا» التي تبرز الترابط الوثيق بين الحياة على الأرض وفي المحيطات، وستقدم تجارب عائلية تأخذ الضيوف في رحلة تفاعلية ممتعة عبر ثمانية عوالم فريدة تضم كل منها تجارب للتفاعل مع الحيوانات البحرية، ومرافق متميزة، وعروضاً تعليمية وجولات ترفيهية مُلهمة. وتعد سي وورلد أبوظبي ثمرة التعاون بين ميرال و«سي وورلد باركس آند إنترتينمنت»، وتمتد على خمسة طوابق داخلية بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع.

ومن المقرر أن يحتضن عالم «المحيط اللانهائي» أكبر أكواريوم للحياة البحرية في العالم، والذي يتميز بتصميمه المبتكر واحتوائه على 25 مليون لتر من المياه، ويحتضن أكثر من 68 ألف حيوان بحري، من بينها أسماك القرش وأسراب الأسماك، وأسماك المانتا راي والسلاحف البحرية.

وستكون المدينة الترفيهية للأحياء البحرية الواقعة في جزيرة ياس أبوظبي، موطنًا لأكثر من 100 ألف نوع من الحيوانات البحرية، بينها 150 نوعاً من الطيور والأسماك والثدييات والزواحف. وقد صُممت البيئة الطبيعية المخصصة للحيوانات في كل عالم من العوالم الثمانية في «سي وورلد أبوظبي» باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم من تكنولوجيا، وباعتماد أعلى معايير الصحة وجودة حياة الحيوانات.

الوعي البيئي

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال: «يسرنا الإعلان عن موعد افتتاح المدينة الترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد أبوظبي» خلال شهر مايو، ونحن فخورون بشراكتنا مع 'سي وورلد باركس آند إنترتينمنت' لتقديم الجيل التالي من المدن الترفيهية للأحياء البحرية في المنطقة ضمن أبوظبي وجزيرة ياس. وفي إطار التزامنا بعام الاستدامة، ستعمل المدينة الترفيهية للأحياء البحرية على ترسيخ إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وحبه العميق للطبيعة وكل ما فيها من جمال، وسيكون لها دور رئيسي في تعزيز الوعي البيئي وحماية الحياة البحرية في أبوظبي، وعموم دولة الإمارات والمنطقة».

وأشار إلى أن «سي وورلد أبوظبي» ستوظف مرافقها الحديثة وتقنياتها المبتكرة من أجل إلهام الجيل المقبل والعلماء المتخصصين في الحياة البحرية، وتشجيع قيم احترام وتقدير الطبيعة. وسيشكل افتتاح سي وورلد أبوظبي فصلاً جديداً في مسيرة جزيرة ياس ومدينة أبوظبي المستمرة لتشجيع السياحة، وتسليط الضوء على ما تقدمه المدينة من عروض فريدة ترسخ مكانتها في مصاف أهم الوجهات السياحية العالمية.

وأضاف المبارك: «تمتاز البيئة الطبيعية للأحياء البحرية في «سي وورلد أبوظبي»، التي تم تصميمها بما يتوافق مع المعايير التي حددتها رابطة حدائق الحيوان والأحواض المائية والجمعية الأميركية للرفق بالحيوان، بتصاميم وتقنيات حديثة ومتطورة، تجعل الحيوانات تشعر وكأنها في بيئاتها الطبيعية مع غيرها من الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى. وصممت المساحات الأخرى لتتيح مرونة عالية تسمح لفريق خبراء رعاية الحيوان بالاهتمام بالحيوانات وتوفير أنماط اجتماعية وموسمية تحاكي البيئة الطبيعية لمختلف الحيوانات».

أول مدينة

من جانبه قال سكوت روس، رئيس مجلس إدارة «سي وورلد باركس آند إنترتينمنت»: «يسرنا الإعلان عن الافتتاح المرتقب ﻠ«سي وورلد أبوظبي»، ونحن فخورون جداً بافتتاح أول مدينة سي وورلد خارج الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع شركاء مرموقين ومبدعين مثل ميرال ودولة الإمارات الذين لم نكن لنتمكن من تقديم هذه التجربة الفريدة في جزيرة ياس لولا دعمهم والتزامهم الكبيرين». وأضاف: «لقد استغرق بناء هذه المدينة الترفيهية سنوات طويلة، عمل خلالها خبراء رعاية الحيوانات والباحثون والمهندسون من «سي وورلد أبوظبي» جنباً إلى جنب مع فريق ميرال، ونخبة من أهم المهندسين المعماريين والمصممين لتقديم الجيل التالي من مدن سي وورلد الترفيهية. وبالاستفادة من أرقى مبادئ التصميم المعتمدة لدى «سي وورلد» والتي تضع صحة وجودة حياة الحيوانات في صميم عملياتها، فقد صممت «سي وورلد أبوظبي» لترتقي بمعايير التميز في المدن الترفيهية للأحياء البحرية حول العالم إلى مستويات جديدة. وكانت النتيجة تقديم تجربة غنية وغامرة، ليس فقط للحيوانات التي تقطن في «سي وورلد أبوظبي»، بل لضيوفها أيضاً. وعلى امتداد العوالم الثمانية، تنبض قصة المحيط يجمعنا بالحياة من خلال التصاميم التي تحاكي البيئات الطبيعية الحيوية الموجودة في قلب المحيط، والتي تترافق مع تجارب تعليمية ممتعة ستُلهم الضيوف من مختلف الأعمار للاهتمام بشكل أكبر بمستقبل محيطاتنا».