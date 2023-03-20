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3.5 تريليون درهم أصول 18 بنكاً وطنياً مدرجاً

3.5 تريليون درهم أصول 18 بنكاً وطنياً مدرجاً
21 مارس 2023 01:04

أبوظبي (وام)

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زادت أصول البنوك الوطنية المدرجة في أسواق المال المحلية على أساس سنوي بنسبة 32% أو ما يعادل 315 مليار درهم خلال العام الماضي 2022، في مؤشر على ملاءتها المالية القوية وقدرتها على التوسع في أنشطتها وعملياتها التشغيلية. 
واستناداً إلى إفصاحات 18 بنكاً وطنياً مدرجاً على مواقع الأسواق المالية، وصلت أصول البنوك إلى 3 تريليونات و494 ملياراً و155 مليون درهم مع نهاية 2022، مقارنة بنحو 3 تريليونات و179 ملياراً و55 مليون درهم خلال عام 2021. 
واستحوذ 11 بنكاً مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية علي النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بنسبة 58.6% لتصل إلى 2 تريليون و49 ملياراً و310 ملايين درهم في نهاية 2022، بارتفاع نسبته 12% وذلك في مقابل 1 تريليون و931 ملياراً و155 مليون درهم في نهاية 2021، ما يعني زيادة تعادل 218.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.
وحازت7 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي على ما نسبته 41.3% من إجمالي الأصول مع وصولها إلى تريليون و444 ملياراً و846 مليون درهم في نهاية العام الماضي، بنمو قدره 7.2%، مقابل نحو تريليون و347 ملياراً و901 مليون درهم في نهاية 2021.
وجاء «أبوظبي الأول» في الصدارة مع ارتفاع أصوله بنسبة 11%.

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