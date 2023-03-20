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الاقتصادي

«الإمارات للتنمية» يحصد جائزة «أفضل منصة رقمية لتجربة العملاء»

«الإمارات للتنمية» يحصد جائزة «أفضل منصة رقمية لتجربة العملاء»
21 مارس 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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حصل مصرف الإمارات للتنمية على جائزة «أفضل منصة رقمية لتجربة العملاء»، عن تطبيقه الرقمي للخدمات المصرفية للأعمال، وذلك خلال قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية.
يندرج التطبيق في إطار التزام المصرف بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الدولة، وصُمم بهدف تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات وإصدار رقم حساب مصرفي في غضون 48 ساعة.
وقد استقطب المصرف 2094 عميلاً من الشركات منذ إطلاق التطبيق في سبتمبر 2021. كما يقدّم التطبيق خدمة تمويل رقمية تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على تمويلات تصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة من خلاله، والحصول على الموافقة أو الرفض في غضون خمسة أيام.
وتُعد قمة الشرق الأوسط للذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية، التي عُقدت في دبي، القمة الأولى من نوعها للذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات على مستوى المنطقة، وتتيح لكبار المسؤولين التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع الخدمات المصرفية والمالية فرصة التواصل مع أبرز الخبراء في قطاع الذكاء الاصطناعي والتحليلات لمناقشة أحدث الاتجاهات والتعاون لتطوير حلول مستقبلية.
وتسلّم أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الجائزة بالنيابة عن المصرف خلال الفعالية، فيما ألقى كريشنا كومار ناير، رئيس العمليات المساندة في المصرف، كلمة رئيسية استعرض خلالها التطورات التي تشهدها نماذج الأعمال المصرفية، وقطاع المصارف الإنمائية، والدور الاستراتيجي الذي يقوم به مصرف الإمارات للتنمية.
وقال أحمد محمد النقبي - بهذه المناسبة: «نفتخر بحصولنا على هذه الجائزة عن التطبيق الرقمي للخدمات المصرفية للأعمال الذي يأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التجربة المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة. وتماشياً مع مسيرة التحوّل الرقمي في مختلف القطاعات الرئيسية التي تأتي في مقدمة أولويات الأجندة الوطنية، يواصل المصرف استكشاف الفرص والشراكات التي تتيح لنا تسريع نمو القطاع وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي على مستوى المنطقة».

مصرف الإمارات للتنمية
الإمارات
الخدمات المصرفية
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