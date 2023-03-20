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لولو تطلق «برنامج السعادة للولاء»

يوسف علي خلال إطلاق برنامج السعادة (من المصدر)
21 مارس 2023 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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كشفت مجموعة لولو العالمية، عن «برنامج سعادة» أفضل برنامج ولاء للمتسوقين في دولة الإمارات وقد تم اطلاقه تزامناً مع اليوم العالمي للسعادة في لولو هايبر ماركت المشرف مول أبوظبي.
وقد تم تدشين البرنامج رسمياً بواسطة يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية، بمشاركة كبار المسؤولين في مجموعة لولو، حيث كشف لوسائل الإعلام عن مزايا الاشتراك في برنامج سعادة للمتسوقين. ويمكن للمتسوقين الانضمام للبرنامج عبر التسجيل في كاونتر خدمة العملاء بجميع متاجر لولو هايبر ماركت أو أونلاين عبر الموقع الإلكتروني والاستفادة من العروض الحصرية ونقاط المكافآت. 
وقال يوسف علي موسليام: «هذه مبادرة أخرى من جانبنا لإضافة المزيد من السعادة إلى التسوق اليومي لعملائنا. يسعدنا الخروج ببرنامج المكافآت الفريد هذا اليوم حيث يحتفل العالم بأسره بيوم السعادة وشهر رمضان الكريم على الأبواب». وأضاف يوسف علي: «أنا متأكد من أن برنامج» السعادة «سيجلب بالتأكيد المزيد من القيمة والمدخرات والراحة لمتسوقي لولو الأوفياء الذين دعمونا دائماً. هذه طريقتنا في شكرهم».
وقال ناندا كومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي لمجموعة لولو: «لقد ركزنا على خمس مزايا رئيسة لأعضاء هذا البرنامج هي: الخصومات الإضافية الفورية، ونقاط المكافآت، وأسعار الأعضاء الحصرية، والامتيازات والعروض من العلامات التجارية والمستأجرين الآخرين».

مجموعة اللولو
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