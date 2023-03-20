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الاقتصادي

سعود بن صقر القاسمي: «الواحة» مركز عالمي للشركات المبتكرة

سعود بن صقر القاسمي: «الواحة» مركز عالمي للشركات المبتكرة
21 مارس 2023 01:04

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، القانون رقم 2 لعام 2023، بشأن تأسيس «واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية»، لتكون أول منطقة حرة في العالم مخصصة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية المعنية بالابتكار في قطاعات المستقبل الجديدة.
وينص القانون على إنشاء سلطة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، لتعمل تحت إشراف دائرة المستقبل التي تم تأسيسها مؤخراً على أن تكون جهة حكومية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية، لممارسة أنشطتها وتحقيق أهدافها، وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي والتشريعات السارية في الإمارة. وتعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية أول منطقةً حرة في العالم مخصصة لتمكين الابتكار في قطاع الأصول الافتراضية.
ويمنح القانون الدائرة الجديدة دوراً أساسياً في تحقيق هذه الرؤية من خلال فتح آفاق الابتكار الرقمي للإمارة، وتسريع جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «يأتي تأسيس (واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية) في إطار الدور الرائد الذي تلعبه إمارة رأس الخيمة لرفد الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، تتبنى دولتنا نهجاً واضحاً يقوم على دعم وتبني التحول الرقمي، وتشجيع شركات المستقبل للاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها مجالات الميتافيرس، وتقنيات الجيل الثالث للويب 3.0 والذكاء الاصطناعي، وستكون الواحة وجهة لشركات الأصول الرقمية والافتراضية العالمية لتأسيس عملياتها وتنمية أعمالها.. هدفنا توفير بيئة ملهمة تركز على الابتكار، وتساعد على تحويل الأفكار الطموحة لرواد الأعمال إلى مشاريع عملية من شأنها إحداث تأثير وتحول جذري في العالم».
وأضاف سموه: «تسهم المنطقة الحرة الجديدة في تعزيز سمعة رأس الخيمة، وترسيخ مكانتها وجهةً مفضلة لمشروعات الأعمال الجديدة واقتصاد المستقبل.. نؤمن بأن مزايا إمارة رأس الخيمة الفريدة بدءاً من سهولة الأعمال والمرونة، وصولاً إلى جودة الحياة، ستدفع الابتكار إلى مستويات جديدة، وتدعم ريادة دولة الإمارات في قيادة التحولات التقنية الناجحة للعقود القادمة».
وقال سموه: «نركز على تعزيز ريادة الأعمال في قطاع الأصول الرقمية والافتراضية، وتوفير مقومات النجاح له، وفي ومقدمتها تنمية الابتكار والسرعة في مواكبة المتغيرات. ستكون المنطقة الحرة الجديدة حافزاً لتشجيع المبدعين على تطبيق أفكارهم المبتكرة للعالم الرقمي، بالإضافة إلى استقطاب كبرى الشركات الرقمية العالمية لتوسيع أعمالهم من خلال منطقتنا الحرة، بما يحقق قيمة إضافية للاقتصاد المحلي، ويخلق فرص عمل إضافية ويجذب استثمارات جديدة، الأمر الذي يرسخ مكانة واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية».

سعود بن صقر القاسمي
الإمارات
رأس الخيمة
سعود القاسمي
حاكم رأس الخيمة
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