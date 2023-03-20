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«نيويورك كوميونيتي بانكورب» تشتري أصول بنك سيجنتشر

مقر بنك سيجنتشر في نيويورك
20 مارس 2023 19:51

دخلت شركة تابعة لنيويورك كوميونيتي بانكورب في اتفاقية مع جهات تنظيمية أميركية لشراء الودائع والقروض من بنك سيجنتشر بنيويورك، والذي تم إغلاقه قبل أسبوع.

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وقالت المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع إن الصفقة تشهد تولي الشركة، وسمها فلاجستار بنك، إلى حد كبير جميع ودائع بنك سيجنتشر، وبعض محافظ قروضه وجميع فروعه السابقة البالغ عددها 40.
وقالت المؤسسة إن قروض بنك سيجنتشر التي تقترب من 60 مليار دولار وودائعه البالغة أربعة مليارات دولار ستبقى ضمن وصايتها القضائية.
فالإعلان الذي صدر يوم الأحد يخص واحدا من بنكين منهارين تتولى المؤسسة الوصاية القضائية عليهما.
ولم يشر البيان إلى البنك الآخر، وهو بنك سيليكون فالي، وهو بنك أكبر بكثير دخل الوصاية القضائية قبل يومين من سيجنتشر.
كان لدى سيجنتشر أصول بقيمة 110.36 مليار دولار، في حين بلغت أصول بنك سيليكون فالي 209 مليارات دولار.
كانت رويترز قد ذكرت في وقت سابق من يوم الأحد أن المؤسسة ستعيد طرح عطائها لأصول سيليكون فالي بعد فشلها في جذب مشترين للبنك بأكمله.
وبموجب الترتيب الخاص بأصول بنك سيجنتشر، ستشتري فلاجستار قروضا قيمتها 12.9 مليار دولار بخصم 2.7 مليار دولار.
وتشير تقديرات المؤسسة إلى أن الصفقة ستكلف صندوق تأمين الودائع التابع لها حوالي 2.5 مليار دولار. 

المصدر: رويترز
نيويورك كوميونيتي بانكورب
بنك سيليكون فالي
بنك سيجنتشر
البنوك الأميركية
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