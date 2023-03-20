توقعات «جولدمان ساكس» لخام برنت بعد نزول الأسعار

خفض جولدمان ساكس توقعاته للعقود الآجلة لخام برنت مطلع الأسبوع بعد أن تراجعت الأسعار 15 بالمئة منذ أوائل مارس بسبب المخاوف المرتبطة بالبنوك ومخاوف الركود.

وقال بنك الاستثمار في مذكرة بتاريخ 18 مارس إنه صار يتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 94 دولاراً للبرميل في الأشهر الاثني عشر المقبلة و97 دولاراً في النصف الثاني من 2024، انخفاضاً من 100 دولار سابقاً.

وقال محللون بالبنك «أسعار النفط تراجعت على الرغم من فورة في طلب الصين نظرا للضغوط بشأن البنوك ومخاوف الركود ونزوح تدفقات المستثمرين».

كما خفض البنك توقعات طلب أوروبا وأميركا الشمالية في 2023 مع رفع توقعاته بالنسبة للصين.

وأدى ذلك إلى خفض 600 ألف برميل يومياً في تقديرات 2024 مع الإبقاء على توقعات الطلب في 2023 من دون تغيير.