«أسينو» تستحوذ على «فارماكس» للأدوية

أعلنت شركة «أسينو» السويسرية استحواذها على شركة «فارماكس» للأدوية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي شركة تقوم بتصنيع وتسويق الأدوية عالية الجودة ذات العلامات التجارية بأسعار معقولة. وفي إطار هذه الخطوة، ستضيف «أسينو» أكثر من 100 موظف وموقع تصنيع معتمد في منطقة الخليج والاتحاد الأوروبي، وتعزز «أسينو» من قدراتها التشغيلية ونطاق محفظة أعمالها على مستوى العالم. كما تدفع القدرة الإنتاجية لأنواع مختلفة من الأدوية، بما في ذلك الأقراص والكبسولات وأجهزة الاستنشاق والحقن والمواد الموضعية، مع التزامها التام بأفضل معايير الجودة العالية التي وضعتها السلطات التنظيمية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وأوروبا.

وتستفيد كلتا الشركتين المملوكتين للشركة القابضة «ADQ»، وتعزيز القدرات المتعلقة بتطوير المنتجات والأداء التجاري المتميز لـ«أسينو».

وقال سونيل بهيلوترا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لشركة «أسينو»: «ستسرع عملية دمج فارماكس في أسينو من الجهود الرامية إلى تحقيق رؤيتنا المشتركة بأن نصبح مزوداً رائداً للأدوية عالية الجودة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما تعزز قدرتنا على توزيع الأدوية عالية الجودة في مختلف الأسواق العالمية، وتحقيق مستويات أعلى من النمو والابتكار عبر سلسلة القيمة الدوائية».

ووفقاً لتقرير شركة «ADQ» القابضة، من المتوقع أن ينمو سوق الأدوية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 27 في المائة بين عامي 2021 و2025، حيث سيبلغ قيمة السوق 4.7 مليار دولار. في حين كشف التقرير ذاته عن أن عدد وحدات التصنيع في البلاد بلغت عدد 23 في عام 2021، لتسجل بذلك نمواً كبيراً مقارنةً بعام 2010، حينما كانت تبلغ أربع وحدات تصنيع فقط. إذ يوجد الآن داخل الدولة أكثر من 2500 دواء يتم إنتاجه محلياً، و14 مصنعاً للأدوية، وأربعة مصانع مخصصة لتصنيع الأجهزة الطبية، ومصنعان اثنان يركزان على حلول التعقيم والمطهرات.

وقال أندرو بيرد، المدير العام ورئيس منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى شركة «أسينو»: «نحن نحذو من خلال هذه الخطوة نحو ريادة سوق الأدوية التنافسي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وستمكننا خبراتنا المشتركة والدعم القوي من شركة ADQ القابضة من المساهمة في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المبذولة لتصبح مركزاً رائداً للأدوية، والمساعدة في دفع عجلة نمو المنطقة كافة».

من جهته، قال مادوكار تانا، الرئيس التنفيذي لشركة «فارماكس»: «تشهد صناعتنا تطوراً مستمراً، وسيساعد هذا التكامل بين المنظمتين على تقديم قيمة أكبر لمرضانا وعملائنا، وإننا نهدف من خلال دمج موظفينا ومنتجاتنا وعملياتنا إلى بناء منصة أقوى وأفضل للمستقبل».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي